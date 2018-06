Rihanna, Kylie Jenner et beaucoup de larmes au défilé Louis Vuitton

La Fashion Week pour les collections homme printemps-été 2019 s'est ouverte à Paris mardi 19 juin 2018. En ce jeudi 21 juin, premier jour du printemps, un défilé important s'est déroulé dans les jardins du Palais-Royal : le premier signé par l'Américano-Ghanéen Virgil Abloh (créateur du label Off-White) pour la mythique maison Louis Vuitton. De nombreuses stars n'auraient pour rien au monde manqué ce rendez-vous, parmi lesquelles Rihanna, Bella Hadid ainsi que Doutzen Kroes.

Sur un podium arc-en-ciel installé entre les arbres, le directeur artistique de 37 ans a fait défiler ses créations très inspirées par le sportswear devant un parterre de stars. On n'avait plus vu autant d'enthousiasme pour un défilé depuis longtemps. C'est dire si le DJ et fondateur d'Off-White a su susciter l'attente et l'excitation avec sa nomination chez Vuitton.

Planète Kanye

Au premier rang, Virgil a d'abord pu compter sur ses amis Kim Kardashian et Kanye West, dont il fut longtemps le protégé. C'est la première fois que Kim revient à Paris depuis son braquage traumatisant en 2016. À leurs côtés était installé le couple formé par le rappeur Travis Scott et l'entrepreneuse Kylie Jenner, jeunes parents d'une petite Stormi, née le 1er février. À gauche de Kanye West se trouvait Jordyn Woods, meilleure amie de Kylie, ainsi que l'artiste contemporain japonais Takashi Murakami. Ce dernier connaît très bien la maison Louis Vuitton, pour qui il détourne le monogramme (en couleurs, en tag, en cerises, etc) depuis 2002, et Kanye West dont il a réalisé la pochette des albums Graduation (2007) et Kids See Ghosts avec Kid Cudi (en 2018), ainsi que le clip d'animation Good Morning (2007).

Actuellement à l'affiche d'Ocean's 8, Rihanna a fait une apparition remarquée dans une combinaison blanche. L'actrice et chanteuse portait plusieurs accessoires Louis Vuitton dont un grand sac transparent. Le top model Bella Hadid, qui portait de l'orange, était également équipé de nouveaux sacs de la marque au monogramme dont une besace attachée à la ceinture et à sa cuisse. Naomi Campbell, Miguel, Katia et Sidney Toledano, J Balvin, ASAP Rocky, Victor Cruz, Swae Lee, Vincent Cassel et sa fiancée, le top model Tina kunakey, ainsi que l'acteur Alexander Skarsgard faisaient aussi partie des invités.

À la fin du défilé, très applaudi, Virgil Abloh est venu saluer son public. Le jeune créateur a eu du mal à contenir ses larmes en descendant le podium et il s'est effondré dans les bras de Kanye West. Un moment magnifique que la consécration de ce talent... Sur Instagram, Abloh a posté une photo de lui de dos sur le podium. En légende, il a écrit : "You can do it too (vous pouvez le faire aussi)." Tout est dit !