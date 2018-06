Tina Kunakey pour "Lui" : Le making of très hot de son shooting

Tina Kunakey est en couverture du dernier Lui. Pour ce numéro qui nous arrive pour la Coupe du monde de football, le top model de 21 ans pose dans un sauna. Shootée par le photographe Alexy Benard, elle porte un short blanc flanqué du coq français et de l'étoile symbolisant la victoire des Bleus en 1998. Comme le résume Vincent Cassel dans de ses récentes stories, Tina est tout simplement "la plus belle fille du monde"...

Difficile de le contredire. D'autant plus que la jeune femme, qui épousera prochainement l'acteur de 51 ans, vient de dévoiler sur Instagram un making of de ce shooting pour Lui. Tina Kunakey est notamment filmée dans une piscine à moitié dénudée. La camera caresse sa silhouette incroyable et met en valeur ses formes. Si l'objectif était de mettre du baume au coeur à nos joueurs français, qui viennent de remporter difficilement leur premier match contre l'Australie (2-1), parions que Tina Kunakey et le magazine Lui ont atteint haut la main leur objectif.

Vincent Cassel et Tina s'aiment depuis trois ans. Début mai, nos confrères de Public annonçait leur mariage. Une semaine après, la jeune femme confirmait sur Instagram. Avant cette belle rencontre, l'acteur a longtemps été en couple avec la superbe actrice Monica Bellucci avec qui il a eu deux filles : Deva (13 ans) et Léonie (8 ans).