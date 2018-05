Vincent Cassel, 51 ans, va épouser sa chérie Tina Kunakey, 21 ans

Ils sont beaux, fous amoureux et sur le point de se dire "oui" pour la vie. D'après les informations révélées vendredi 11 mai 2018 dans les pages du magazine Public, Vincent Cassel et Tina Kunakey vont se marier lors d'une cérémonie qui se tiendra à Biarritz (ville où a grandi le top italo-togolaise) en août prochain. Bien informés, nos confrères dévoilent également que "la mariée portera une robe Viktor & Rolf" pour ce grand jour.

En couple depuis 2015, l'acteur de 51 ans et le mannequin de 21 ans avaient officialisé leur belle histoire d'amour l'année suivante. "Nous nous sommes rencontrés un peu comme tout le monde. Deux personnes qui se retrouvent au même endroit et au même moment, et qui sont attirées l'une par l'autre. C'est une des belles surprises de la vie !", avait déclaré en décembre 2016 Tina Kunakey lors d'un premier entretien adressé à Paris Match.

Partagés entre la France et le Brésil, les tourtereaux publient régulièrement des photos complices de leur couple sur les réseaux sociaux. Début avril, le comédien s'était saisi de son compte Instagram pour célébrer un joyeux anniversaire à sa compagne, évoquant avec humour le jeune âge de sa compagne "enfin majeure et vaccinée".