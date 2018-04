Tina Kunakey, cash : "Meuf de Vincent Cassel", elle remet les pendules à l'heure

Elle parle pour la première fois – enfin presque, si l'on excepte la brève interview à Madame Figaro dans la rubrique maleçondemode – pour Grazia, dont elle fait la couverture. Dans les colonnes du magazine, la jolie Tina Kunakey (qui vient de fêter ses 21 ans) explique pourquoi elle a accepté de briser le silence à propos du couple qu'elle forme avec Vincent Cassel, de trente ans son aîné. S'ils s'affichent sur Instagram notamment, les deux tourtereaux voient défiler articles divers à leur sujet. "Il y a beaucoup de choses négatives qui ont été dites à mon sujet, à notre sujet. En soi, on n'a rien à prouver à personne. Mais, en accord avec Vincent, j'ai eu envie de remettre les pendules à l'heure, prendre le contrôle de notre histoire", lâche d'emblée la jeune femme qui, pour autant, ne refuse pas l'étiquette "meuf de Vincent Cassel" même si elle est loin de n'être que cela.

"En même temps, c'est la vérité ! Dans le milieu dans lequel je gravite, c'est l'inverse, Vincent est qualifié de 'mec de Tina'. C'est une question de perspective", assure-t-elle. Et d'ajouter à destination de ses détracteurs : "Les gens qui veulent me connaître peuvent venir me parler. Les autres ont tout à fait le droit de s'en tenir aux apparences."

Et par "choses négatives", le jeune mannequin vise probablement leur écart d'âge qui a fait couler tant d'encre. "Les commentaires négatifs, il y a en moins qu'on ne le pense, souligne l'intéressée, qui compte 335 000 abonnés sur Instagram. Si vous saviez le nombre de messages d'amour que je reçois ! Les gens s'identifient. Quant à mes parents, la seule chose qui leur importe, c'est de savoir que je suis heureuse."

On la surnommait Laure Mamadou

Dans ce portrait, on apprend que Tina était une adolescente solitaire qui aurait pu être une grande nageuse – on la surnommait "Laure Mamadou" – si, à l'âge de 16 ans, une grave blessure n'avait pas fait voler son rêve olympique en éclats. Elle bouge à Madrid, où elle obtient son bac français et découvre son potentiel de mannequin, lequel se confirmera entre Londres et Paris avec une signature chez IMG. Il est également question de sa rencontre avec Vincent Cassel, à Guéthary dans les Pyrénées-Atlantiques, et du fait qu'elle ne savait quasiment rien de lui. Et enfin, on apprend qu'elle vient de tourner dans une série de Danny Boyle, Trust, avec Donald Sutherland et Hilary Swank. "C'est un petit rôle, mais je me suis amusée", confie-t-elle. Et de préciser : "Je ne sais pas si je veux être comédienne. En fait, je ne sais pas ce que je veux faire, parce que je veux tout faire. J'aime créer, produire. Je ne me mets pas de limites." Quel meilleur résumé d'elle en fin de compte...

