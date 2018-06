Kim Kardashian : Retour inespéré à Paris après son agression...

Depuis le 3 octobre 2014, date à laquelle elle avait été braquée (le butin s'élevait à 10 millions d'euros) et agressée par cinq hommes dans sa chambre d'hôtel parisienne lors de la Fashion Week, Kim Kardashian n'était plus réapparue à Paris. Ce jeudi 21 juin 2018, la star de 37 ans a bravé sa peur et oublié son traumatisme en revenant dans la capitale pour une occasion très particulière : le premier défilé de son ami Virgil Abloh chez Louis Vuitton pour les collections homme printemps-été 2019.

Il y a cinq heures, les admirateurs de Kim K ont commencé à se douter de quelque chose. Dans ses stories Instagram, l'épouse du rappeur Kanye West, qui l'accompagnait bien évidemment, a posté une photo de son petit déjeuner – des croissants – légendée d'un "bonjour" on ne peut plus français. Puis ce fut au tour de la dame de fer, la tour Eiffel, d'apparaître. Le doute n'était plus permis. Enfin, Kim K a glissé une photo de sa place au premier défilé de Virgil Abloh pour Louis Vuitton. Chaque invité y a trouvé un T-shirt dans une boîte de balles de tennis (ces grands tubes transparents). Sur Instagram, le créateur (qui est aussi DJ, directeur artistique de la marque Off-White qui défilait plus tôt dans la semaine et ancien protégé de Kanye West) a expliqué que ces T-shirts graphiques avaient été créés "lors de [ses] premiers jours chez Louis Vuitton après qu'il a appris à se servir de la photocopieuse". Les T-shirts sont de plusieurs couleurs unies et assortis aux rangs qui entourent un podium arc-en-ciel traversant les jardins du Palais Royal.

Virgil Abloh a été annoncé en mars à la tête de la création des collections masculines de Louis Vuitton. C'est un choix audacieux pour cette maison centenaire que de faire confiance au jeune créateur génial d'Off-White. Américain d'origine ghanéenne, Virgil Abloh est marié et père de deux enfants. Kim Kardashian avait été l'une des premières à le féliciter pour son arrivée chez Vuitton à la suite de Kim Jones, parti chez Dior Homme en remplacement de Kriss Van Assche, parti chez Berluti, etc. Dans un tweet, Kim avait écrit : "C'est tellement énorme ! Toutes mes félicitations Virg !"

Deux gros mois plus tard, Abloh a donc présenté sa première collection Louis Vuitton devant un parterre de stars...