Miley Cyrus, Gerard Butler, Robin Thicke: Leurs maisons ravagées par les flammes

Depuis jeudi dernier (8 novembre 2018), de violents incendies ravagent les terres californiennes. Un bilan provisoire fait état de 31 morts et de plusieurs centaines de blessés. Au Nord de l'État, la petite ville de Paradise a été entièrement détruite, tandis que dans le Sud de la Californie, les villes de Malibu, Calabasas et Thousand Oaks ont été touchées par les flammes. Et si les pompiers travaillent courageusement et sans relâche pour tenter de contenir le feu et d'en venir à bout, plusieurs foyers ont été décimés.

Selon TMZ, au moins 177 maisons ont été détruites par le feu dans les environs de Los Angeles. Parmi celles-ci se trouvaient celles de Miley Cyrus. Sur Instagram, la chanteuse de 25 ans a évoqué sa situation, mentionnant son fiancé Liam Hemsworth avec lequel elle possédait une villa à Malibu. "Je fais partie des chanceux. Mes animaux et l'amour de ma vie sont indemnes et c'est tout ce qui compte pour le moment. Ma maison n'est plus mais tous les souvenirs partagés en famille et entre amis resteront toujours aussi forts", a-t-elle écrit.

Gerard Butler a également été directement touché par l'incendie. Publiant un selfie où il montre sa maison en cendres, le comédien de 48 ans a commenté : "Je suis retourné à mon domicile de Malibu après en avoir été évacué. (...) Inspiré comme toujours par le courage, l'esprit et le sacrifice des pompiers. Merci @LosAngelesFireDepartment. Si vous le pouvez, soutenez ces braves hommes et femmes sur SupportLAFD.org", a-t-il écrit