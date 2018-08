Robin Thicke : Sa jeune chérie, enceinte, révèle une fausse couche

Sur Instagram, April Love Geary a proposé à ses 145 000 abonnés de répondre à leurs questions dans sa story et elle a été très franche. La jeune femme a ainsi évoqué sa fille Mia, sa seconde grossesse et son possible mariage avec Robin Thicke...

"J'ai fait une fausse couche avant d'avoir Mia. Mais je n'ai pas peur, je ne suis pas inquiète ou stressée car ce n'est pas bon pour le bébé. Cela fait partie des choses de la vie et on ne peut pas tout contrôler", a-t-elle ainsi révélé. April Love Geary, qui est en couple avec Robin Thicke depuis 2014 et avait officialisé sa romance en mai 2015 au Festival de Cannes, a donné naissance à leur premier enfant en février 2017. Les amoureux s'apprêtent à accueillir un deuxième enfant mais cette grossesse n'était pas prévue ! "J'avais commencé à prendre un moyen de contraception puis un matin je me suis réveillée avec la nausée", a-t-elle dit. Et la jeune femme d'ajouter que lorsqu'elle a appris sa seconde grossesse, ce qu'elle a pensé était : "Putain de merde. Puis on a rigolé et on a été ravis du fait que bébé numéro 2 soit si rapproché de Mia."

Le chanteur de 41 ans, déjà papa d'un grand Julian âgé de 8 ans avec son ex-femme Paula Patton (dont il a divorcé en 2015 après dix ans de mariage), et April Love Geary vont-ils se marier ? Pas certain... "Pourquoi les femmes sont obsédées au point de me dire qu'il me faut une bague au doigt ? Se marier, c'est le truc facile mais voir comment ça se passe entre vous APRES avoir eu des enfants, c'est ça le truc difficile. On est en 2018, pas dans les années 1950. Les femmes n'ont pas besoin d'être mariées avant d'avoir des enfants. Détendez-vous", a-t-elle dit sur Instagram.

Thomas Montet