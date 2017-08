Robin Thicke et Paula Patton : Enfin un accord pour la garde de leur fils

C'est l'épilogue d'une longue bataille qui durait depuis plus de deux ans. Robin Thicke et son ex, l'actrice Paula Patton, sont enfin parvenus à un accord concernant la garde de leur fils Julian, 7 ans. Selon TMZ et des informations confirmées par People, le chanteur de Blurred Lines et son ex-femme se sont entendus sur les termes d'une garde partagée. Julian sera avec son père, âgé de 40 ans, du lundi au mercredi, et avec sa mère du mercredi au vendredi, et ce pendant l'année scolaire. Pour les vacances et les week-ends, le couple a opté pour une garde alternée. Les dépenses, comme par exemple l'école privée du petit garçon, seront partagées entre les deux anciens époux.

Un accord qui intervient sept mois après que le juge a accordé à l'actrice de Mission Impossible : Protocole Fantôme une ordonnance restrictive temporaire à l'encontre de son ex-mari. Ce dernier avait été accusé par son propre fils, lequel avait révélé début janvier aux membres du personnel de son école que son père l'aurait fessé plus d'une fois et frappé "très fort". L'école avait alors rapporté l'incident le 3 janvier au service de la protection de l'enfance et de la famille de Los Angeles, qui avait ouvert une enquête contre l'artiste. De son côté, Paula Patton avait refusé que son ex-mari puisse s'occuper de Julian et rempli en urgence une demande d'éloignement auprès du juge des familles, souhaitant uniquement que Robin Thicke puisse voir son fils en pleine journée. Dans sa plainte, Paula Patton avait écrit : "Julian a peur de toi."

L'intéressé s'était alors défendu dans un communiqué : "Dans de rares occasions et uniquement en dernier recours, j'utilise de légères fessées mais dans le cadre de la légalité : la main ouverte sur la fesse. C'est le genre de discipline que Paula et moi avions choisie pendant notre mariage."

Aujourd'hui, la situation semble bien différente et apaisée. Julian continue à voir un psychologue et à participer à des réunions communes avec ses parents et un psy.

De son côté, Robin Thicke est aux anges. Après les déboires, il a réussi à obtenir la garde partagée et va bientôt devenir papa pour la deuxième fois puisque sa jeune petite amie, April Love Geary (22 ans), est enceinte. La future maman a confirmé l'heureux événement sur Instagram avec une photo d'échographie, annonçant également que la naissance est prévue pour le 1er mars 2018... Soit le jour où Alan Thicke, le père de Robin décédé en décembre 2016, aurait fêté son 71e anniversaire.