Laeticia Hallyday "salie" et "humiliée" : "L'opinion publique est manipulée"

Bafouée, humiliée, pointée du doigt, traitée de "veuve noire"... Ces dix derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Laeticia Hallyday. Alors que la guerre autour de la succession de Johnny fait rage et que ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday ont lancé une nouvelle offensive pour tenter d'obtenir leur part d'héritage, la veuve du rockeur s'efforce de se reconstruire, toujours entourée de ses proches, avec la ferme volonté de protéger ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans).

Alors que le premier anniversaire de la mort du Taulier est célébré ce mercredi 5 décembre 2018, Laeticia Hallyday peut compter sur le soutien de ses plus fidèles amis. Dans un long message posté sur Facebook, le réalisateur Pierre Rambaldi s'est exprimé pour rendre hommage à Johnny mais aussi lui faire une promesse : "Vivre à tes côtés fut un privilège. (...) Depuis, nos filles grandissent ensemble et je continuerai, avec quelques fidèles, à veiller sur elles comme sur ton amour, celui que certains aimeraient qu'il n'ait jamais existé : Laeticia", a-t-il écrit.

Écoeuré par le torrent de haine qui touche Laeticia et ses filles depuis dix mois, date à laquelle Laura Smet et David Hallyday les ont assignées en justice, Pierre Rambaldi dénonce les "mensonges colportés par ceux qui préféreraient que" les vingt-trois années d'amour de Laeticia et Johnny "disparaissent, soient oubliées par l'Histoire". Selon lui pas de doutes : l'objectif "très orchestré est de manipuler l'opinion publique pour salir, humilier" Laeticia Hallyday, "remettre en question" les volontés de Johnny qui n'appartiennent qu'à lui. "L'indécence de ceux qui sont à la manoeuvre n'a pas de limites. Tout est permis jusqu'à nier l'amour que tu lui portais (...). Quelle aubaine pour les tabloïds qui dès lors n'ont cessé d'alimenter les chaînes d'infos de tous ces mensonges. Laeticia ne serait qu'une femme manipulatrice et vénale dotée de super pouvoirs pour avoir écarté ceux qui la gênaient dans son plan machiavélique", poursuit l'époux de Marie Poniatowski.

Évoquant également la relation compliquée de Laura et David avec leur père, qui ne faisaient plus partie du quotidien de Johnny "depuis des années", Pierre Rambaldi s'est remémoré le jour où Johnny Hallyday lui a parlé de ses rapports avec ses aînés. "Durant l'été précédant ton départ, tu m'interpelles en me demandant pourquoi les rapports que tu avais avec David et Laura n'étaient pas les mêmes que ceux que tu avais avec Jade et Joy. Une question pleine de regrets et de douleurs à laquelle tu n'avais pas la réponse, comme si une partie de ta propre vie t'avait échappé", a-t-il ajouté.

Et de conclure : "En niant la légitimé de tes décisions, de ton histoire d'amour ils s'égarent, se perdent jusqu'au jour où ils comprendront qui tu étais vraiment. Ils admettront que le coeur a ses raisons que la raison ignore, que c'est par amour que tu as choisi de protéger Laeticia et tes filles. Aujourd'hui il faut le dire, le rappeler encore. Je suis fatigué Johnny, si triste de voir ceux que j'aime souffrir comme ça, désarmé face à la médiocrité de ceux qui souillent ta mémoire. Comment garder la raison dans cette guerre médiatique, rester maître de nos paroles, rester digne lorsqu'on piétine l'Amour, ce qu'il y a de plus beau sur Terre, ce pourquoi notre coeur bat et devrait se battre chaque jour pour nous rendre meilleurs. Alors aujourd'hui nous célébrerons l'anniversaire de ta mort. La terre aura tourné une fois autour du soleil. Je prierai pour l'amour, pour Laeti et tes enfants, pour que tout cela s'apaise et que tu puisses enfin reposer en paix."