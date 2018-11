Héritage de Johnny Hallyday : Nouvelle audience et nouveaux rebondissements !

Le 13 novembre dernier, BFMTV révélait la nouvelle offensive de Laura Smet et David Hallyday contre Laeticia Hallyday. Les deux aînés de Johnny Hallyday ont assigné en référé les trois maisons de disques de leur père (Universal, Warner et Sony) afin de faire geler 75% des royalties, à savoir le pourcentage des revenus liés aux ventes des disques versés à l'artiste. Depuis la mort du Taulier, la ventes de ses disques, dont celles énormes du dernier opus Mon pays c'est l'amour qui bat tous les records, reviennent à sa veuve Laeticia. Cette attaque de Laura et David, préparée en toute discrétion, ne date pas d'hier mais du mois de septembre.

La fille de Nathalie Baye et le fils de Sylvie Vartan sont passés à l'offensive après avoir appris que Bank of America, qui gère le trust JPS Trust (pour Jean-Philippe Smet), regroupant tous les actifs de leur père, avait demandé au tribunal de Los Angeles le transfert dans son giron d'une partie du patrimoine américain du rockeur : royalties, motos Harley-Davidson et voitures de luxe. C'était en juillet dernier.

Le tribunal de grande instance de Paris, saisi en référé, se penche une nouvelle fois sur cet énorme dossier ce 27 novembre 2018, une audience très attendue avec son lot de surprises.

Bank of America démissionne

Coup de théâtre de l'avocat de la banque américaine ! Bank of America a décidé de démissionner de son mandat de trustee concernant l'héritage de Johnny Hallyday le 21 novembre dernier. "Elle ne souhaite pas être impliquée dans une quelconque procédure judiciaire en France et préfère se retirer du contrat qui l'unit à Laeticia Hallyday", rapporte BFMTV. Cette décision inattendue implique que le protecteur de Laeticia Hallyday nomme un nouveau trustee.

Face à cette grande annonce, les avocats de Laura Smet et David Hallyday (Me Ravanas, Me Piccio et Me Douvier) mais aussi celui de Laeticia Hallyday (Me Amir-Aslani) ont demandé un renvoi pour pouvoir adapter leurs défenses. Une requête refusée par la cour qui s'est retirée avant de se prononcer. Une audience se déroulera le 22 janvier 2019 à Los Angeles.

Universal, Warner et Sony prêtes à geler les royalties

S'agissant de la question du gel des royalties, les avocats des trois maisons de disque s'engagent à accéder à la demande de Laura Smet et David Hallyday "si le délai est raisonnable", a indiqué le représentant de Warner.