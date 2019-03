Laeticia Hallyday, 44 ans : Puissantes déclarations d'amour de Jade et Joy

Même émotion dans les mots de Jade. L'adolescente de 14 ans a choisi une jolie et tendre photo pour illustrer ses mots : "Joyeux anniversaire maman de papa Joy et moi ! On t'aime tellement fort, j'ai beaucoup de chance d'avoir une maman courageuse !" L'âme de Johnny Hallyday plane toujours sur la famille : "Papa est toujours là avec nous, même si on ne le voit pas, mais je te promets qu'il veille sur nous trois et que, dans sa tête, il se dit qu'il a beaucoup de chance de t'avoir et que tu es la plus courageuse et la plus aimante de toute les femmes de l'univers entier. On t'aime !"