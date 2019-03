Laeticia Hallyday, son anniversaire : Sa soeur Margaux partage une photo vintage

Le 18 mars 2019, Laeticia Hallyday a fêté ses 44 ans, son deuxième anniversaire depuis la mort de Johnny Hallyday. Pour cette nouvelle bougie soufflée à Los Angeles, la veuve du Taulier a pu compter sur un impressionnant élan d'amour et d'amitié. Parmi les nombreux messages reçus, ceux de sa famille.

Bien que très discrète, sa demi-soeur Margaux Thibaut s'est saisie de sa page Instagram pour lui adresser un message en ce jour si particulier. Ainsi, la jeune femme de 23 ans, styliste à Londres, a publié les mots suivants : "Happiest birthday to my amazing sister @lhallyday. I love you forever" ("le plus joyeux des anniversaires à mon incroyable soeur @lhallyday. Je t'aime pour toujours"). Le message d'anniversaire accompagne une photo en noir et blanc remontant à plusieurs années. Margaux Thibaut y apparaît enfant sur les genoux de sa grande soeur. Laetitia porte ce qui semble être une salopette ou une robe en jean, ses longs cheveux lisses tenus par de nombreuses barrettes.

Margaux Thibaut a reçu plusieurs commentaires après la publication de cette photo, dont un de sa maman, Françoise Thibaut. "Merci my love tu nous manques love you @lhallyday happy birthday ma beauté je t'aime", a-t-elle réagi.

La jeune styliste installée en Angleterre est née du remariage de Françoise Thibaut et vingt ans la séparent de Laeticia. Les deux soeurs partagent toutefois le même amour de la mode.