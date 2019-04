Laeticia Hallyday repart au Vietnam avec Jade et Joy, loin des critiques

Selon nos informations, c'est encore une fois accompagnée de ses filles que Laeticia Hallyday s'est envolée pour le Vietnam quelques heures plus tard, le pays d'origine de Jade et Joy. Elles y ont été adoptées en 2004 et 2008. Après un premier voyage riche en émotion lors des dernières vacances de Noël, la petite famille va une nouvelle fois s'investir auprès de l'association La Bonne Etoile fondée par la veuve du rockeur et son amie Hélène Darroze, qui vient en aide aux enfants et adolescents malades ou handicapés, souvent abandonnés.

Laeticia attaquée, Hélène Darroze s'emporte

La cheffe cuisinière a d'ailleurs profité de son passage aux Grandes Gueules sur RMC, le 11 avrildernier, pour prendre la défense de son amie. En pleine promotion pour la sortie de son livre Jòia (éd. Cherche-Midi), la coach et jurée de Top Chef a d'abord donné de ses nouvelles : "Elle va bien, avec des hauts et des bas..." Elle a ensuite dénoncé les critiques qu'elle subit, non seulement en pleine bataille judiciaire autour de l'héritage de Johnny, mais également sur l'éducation de ses filles : " Il y a des accusations et des mensonges qui sont parfois difficiles... Quand on la condamne sur son rôle de maman, c'est quelque chose qui la met à terre et c'est tout à fait normal."

Face à ses détracteurs, la maman de 44 ans peut donc compter sur le soutien de celle qui, comme elle, a adopté deux petites filles au Vietnam : "Je suis loyale. Laeticia était la femme de Johnny Hallyday sur les 23 dernières années et aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, que la vraie femme ce n'était pas elle. Elle ajoute : "À un moment, il faut arrêter. Il faut juste reconnaître l'épouse et la maman qu'elle est, à sa juste valeur." Le 28 mai prochain, le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre devrait finalement statuer sur la compétence du tribunal français dans le dossier de l'héritage du Taulier, puisque ce dernier a rédigé son testament aux Etats-Unis, faisant de Laeticia Hallyday et ses filles ses seules héritières, excluant ainsi ses deux autres enfants, David Hallyday et Laura Smet.