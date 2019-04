Top Chef 2019 : Damien éliminé, les proches débarquent, les brigades changent !

Fanny, Paul, Sébastien, Marie-Victorine, Ibrahim, Anissa, Maël, Baptiste, Camille et Merouan ont été éliminés de Top Chef 10 (M6) ! Lors de ce dixième épisode, diffusé mercredi 10 avril 2019, l'un des quatre chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran ou Jean-François Piège a perdu un nouveau candidat et l'on connaît à présent l'identité des qualifiés pour les quarts de finale !

L'épreuve des proches avec Arnaud Lallement

Séparés de leurs proches depuis plusieurs semaines, les candidats ont la surprise de les retrouver le temps d'une épreuve imaginée par le chef champenois Arnaud Lallement. Le chef 3 étoiles, élu Cuisinier de l'année 2013, leur lance le défi de réinterpréter une recette emblématique de leur région pour laquelle ils doivent puiser dans leurs souvenirs d'enfance et le patrimoine gastronomique français. À l'issue de ce défi, seul Arnaud Lallement jugera leurs assiettes.

Alexia (brigade Darroze) propose de revisiter la soupe à l'oignon en réalisant un "bouillon d'oignon au comté, oignon confit, tuile de pain de mie au confit d'oignon, oignon gratiné au comté sur toast". Une préparation qu'elle réalise en présence de son père et de sa soeur Anne.

Damien (brigade Etchebest) souhaite revoir la carbonnade flamande et part sur un "paleron de boeuf effiloché, carotte, crème de carotte, compotée d'oignon, pommes de terre soufflées". C'est sa mère Isabelle qui a fait le déplacement à Paris pour le soutenir.

Florian (brigade Darroze) souhaite repenser la sole à la grenobloise et prépare une "ballotine de sole, chapelure grenobloise, gelée de câpres, pommes de terre confites, réduction de crème à l'ail". Sa grande soeur Mélanie, son beau-frère et leur petite fille sont là pour le soutenir et, face caméra, il dévoile être atteint d'une maladie rare. À l'âge de 9 ans il a dû subir une splénectomie, c'est-à-dire qu'on lui enlevé la rate. Et s'il n'est pas guéri comme il le précise, il va mieux.

Guillaume (brigade Sarran) revisite les coquilles Saint-Jacques à la bretonne. Il part pour le premier service sur un "carpaccio de Saint-Jacques, royale d'oignon, melba de pain de mie, crème d'ail, sauce de persil à l'orange". Pour le deuxième service, "siphon de pomme de terre, poireau confit, noix de Saint-Jacques, chapelure de cerfeuil". Son amoureuse Marlène est présente pour l'épauler.

Samuel (brigade Sarran) veut travailler le sandre de Loire au beurre blanc. Il cuisine donc un "sandre de Loire, fumet au beurre blanc monté en sabayon, chou romanesco, céleri, gel de pomme verte". Une recette réalisée sous le contrôle de sa maman qu'il voit peu puisqu'il travaille et vit au Japon.

Dégustation et qualification : c'est Guillaume qui a emballé le chef Arnaud Lallement. Il est donc qualifié pour les quarts de finale.



Le défi d'Hélène Darroze : l'oeuf

Cette nouvelle épreuve a lieu dans le nouveau restaurant d'Hélène Darroze pour la dégustation d'un de ses produits préférés : l'oeuf. Les candidats doivent trouver comment impressionner la cheffe aux deux étoiles avec une proposition de recette qui pourrait figurer sur sa carte. C'est Ariane Daguin, ambassadrice de la cuisine du Sud-Ouest aux États-Unis, qui viendra épauler les candidats encore en lice de la brigade rouge.

Avant de se lancer, les candidats doivent composer un panier regroupant les aliments qui composeront leur recette. Hélène Darroze observera les paniers et celui qui la séduira le moins ne sera pas cuisiné, son auteur ira donc en dernière chance. Il s'agit de Samuel.

Alexia (brigade Darroze) part sur un "oeuf au plat, brunoise de pomme de terre, foie gras poêlé, haddock poché et émietté, sauce persil, oignons confits et tuile de pomme de terre".

Damien (brigade Etchebest) prépare un "oeuf poché, salade poireaux-pommes de terre, coques, huître, sabayon au citron vert, crème de haddock, beignet de persil". Le candidat essuie un sacré revers en ratant son sabayon. Il tente de le refaire mais il n'a plus de jus d'huître.

Florian (brigade Darroze) se lance sur un "oeuf brouillé au haddock, crème de fenouil, tartare d'huître, langoustines, mouillettes cébette-couteaux, crème de langoustines".

Dégustation et qualification : C'est le plat de Florian qui a séduit Hélène Darroze. Alexia et Damien rejoignent donc Samuel en dernière chance. Florian est sélectionné, comme Guillaume, pour les quarts de finale.

Dernière chance

Alexia, Damien et Samuel participent à la dernière dernière chance de la saison. Et comme prévient Stéphane Rotenberg, un coup de théâtre attend les cuisiniers. Avant de savoir de quoi il s'agit, ils doivent revisiter le filet mignon de porc.

Alexia (brigade Darroze) ose un "filet mignon de porc rôti sur herbes, purée de cresson et persil, oignon rôti, carottes, sarrasin et vinaigrette de jus de viande".

Damien (brigade Etchebest) propose un "filet mignon marqué au barbecue, crème de chou-fleur, chou romanesco en beignets et poêlé, chou rouge à la flamande".

Samuel (brigade Sarran) part sur "filet mignon glacé au jus de cochon, mousseline de chou-fleur fumé, oignons confits, chanterelles".

Dégustation et qualification : Avant de savoir qui a été éliminé, les chefs et les candidats apprennent que chaque chef de brigade ne pourra épauler qu'un seul candidat. Michel Sarran, qui a déjà Guillaume dans sa brigade, verra donc Samuel intégrer une autre brigade s'il se qualifie. Hélène, qui a déjà Florian à ses côtés, ne sera plus la chef de brigade d'Alexia si elle continue l'aventure. Ces deux participants iront donc soit avec Philippe Etchebest, soit avec Jean-François Piège.

C'est finalement le plat de Damien qui a le moins convaincu le jury. "Je suis hyper déçu et pas seulement pour moi, énormément aussi pour mon chef Philippe Etchebest qui m'a épaulé tout ce temps", déclare-t-il. Le chef se dit de son côté "très fier" de l'avoir accompagné.



Sans se concerter, Philippe Etchebest et Jean-François Piège doivent dire qui d'Alexia ou de Samuel ils souhaitent avoir dans leur équipe. Le premier a choisi Samuel et le second, Alexia.

Guillaume, Florian, Alexia et Samuel sont donc les quatre candidats à se qualifier pour les quarts de finale de Top Chef 2019. Damien est éliminé.