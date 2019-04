Top Chef 2019 – Merouan éliminé : "Anissa a été blessée, j'en suis désolé..."

C'est un joli parcours ! Après neuf semaines de compétition, Merouan a été éliminé de Top Chef saison 10 lors de l'épisode diffusée mercredi 3 avril 2019 sur M6. Auprès de Purepeople.com, le dernier candidat de la brigade de Jean-François Piège revient sur son aventure et fait quelques confidences.

Qu'avez-vous ressenti lors du verdict ?

Grosse déception bien sûr parce que même si j'ai fait un bout de parcours, j'espérais aller un peu plus loin, voire jusqu'au bout. Donc de la déception quoi, mais c'est normal. Je ne pensais pas vraiment être éliminé ce soir-là mais c'est la vie, c'est comme ça.

Avez-vous compris le choix des chefs ?

Je n'ai pas vu ce que mes quatre autres camarades ont fait lors de cette dernière chance mais si les chefs ont fait ce choix-là, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Donc forcément, j'accepte la décision.

Pensez-vous avoir été trop dur envers Anissa ?

Apparemment, Anissa a été blessée, j'en suis désolé. De mémoire, elle était venue et je lui avais demandé de faire un beurre blanc, elle ne savait pas le faire. C'est une des bases en sauce pour un cuisinier. Mais il n'y a rien de grave.

Quel a été le moment le plus difficile pour vous le long de la compétition ?

À part l'élimination, il n'y a eu que du kiff. Je n'ai rien vécu de difficile. J'ai tout apprécié, tout m'a plu dans Top Chef. Bon, après, j'ai souvent été qualifié dès le début et il y a des épreuves que je n'ai pas pu faire auxquelles j'aurais bien aimé participer. Je n'ai pas été à La Rochelle chez Pierre Gagnaire, je n'ai pas fait la boîte noire qui est une épreuve emblématique de Top Chef mais je ne vais pas m'en plaindre. Si je n'ai pas fait ces épreuves, c'est parce que je gagnais dès le début.

Et le plus beau moment ?

La victoire du guide Michelin et celle de l'épreuve du mijoté moderne chez Jean-François Piège. Et j'ai apprécié battre Philippe Etchebest.

Comment avez-vous vécu cette première expérience télévisée ?

Je l'ai super bien vécue. Ça m'a plu de A à Z. J'ai kiffé, ce n'était que du positif pour moi.

Certains de vos camarades, comme Ibrahim, ont critiqué le montage... Qu'en pensez-vous ?

Ce que disent les autres candidats, ce n'est pas mon problème. Moi je n'ai rien à dire sur le montage. Pour l'instant, c'est fidèle : dans la vie, je suis tout le temps en train de déconner en cuisine tout en faisant mon boulot et en assumant mon poste en cuisine. Donc oui, le côté déconneur tout en faisant de la bonne cuisine, c'est bien moi.

Vous avez confié que certaines de vos blagues avaient été coupées au montage. Comment l'expliquez-vous ?

J'ai juste dit que j'ai tellement fourni de blagues qu'ils ont été obligés d'en couper certaines, je n'ai pas dit qu'on m'avait censuré ou coupé, loin de là.

Alexia s'est blessée lors d'une dernière chance, Baptiste pendant les castings... Cela vous est-il arrivé également hors caméra ?

Pour ma part, j'ai eu quelques petites brûlures et coupures de cuisinier mais ça ne nécessite pas d'être relevé. Lors de l'épreuve des enfants, je me suis un peu brûlé avec une giclure de sucre.

Avez-vous gardé contact avec votre chef Jean-François Piège ?

On est très souvent en contact. Actuellement, je suis en train de monter mon restaurant, je l'ai vu récemment pour ça et il reste disponible par téléphone lorsque j'ai besoin de conseils.

Qui soutenez-vous désormais dans la compétition ?

Je soutiens les deux candidats avec qui j'avais le plus d'affinités : Damien et Samuel.

Sur les réseaux sociaux, vous faites l'unanimité ! Des admirateurs et admiratrices se posent une question depuis le début de l'aventure : êtes-vous un coeur à prendre ?

Je ne souhaite pas parler de ma vie privée.

Quels sont vos projets ?

Je n'ai pas envie d'en dire trop pour l'instant car tout n'est pas bouclé. Je suis en train de monter mon restaurant sur Paris qui devrait ouvrir très prochainement. Ce sera un restaurant gastronomique avec une belle cuisine ouverte sur la salle, tous les clients auront la vue sur les cuisiniers en action. Et pourquoi pas avoir mon étoile bientôt, c'est mon rêve depuis toujours ! À côté de ça, je fais des dîners privés au sein d'un appartement parisien, à domicile, pour des entreprises. Ce sont des dîners à thème avec des animations. Je fais aussi des vidéos avec mon amie Edwina pour Un gars, une quiche, on a tourné récemment au Japon et à Courchevel. Et ce samedi, le 6 avril, je vais lancer les dîners caritatifs avec l'association Tout autre chose dans le 9e arrondissement de Paris. Le but est de faire à manger pour une trentaine de personnes SDF.

