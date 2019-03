Top Chef - Merouan, ses blagues coupées au montage : "On ne peut plus rien dire"

La semaine dernière dans Top Chef (M6), Merouan a eu peur pour sa place. Le candidat a affronté Maël en dernière chance et a finalement remporté l'épreuve ! De nouveau dans la compétition, le rigolo de cette dixième saison se confie sur son expérience auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Même en plein stress lors des épreuves de haut niveau que présente Top Chef, Merouan reste fidèle à lui-même : amusé et amusant. Ce blagueur se dit d'ailleurs "plutôt satisfait" de l'image renvoyée aux téléspectateurs. "Parce que c'est moi, tout simplement, confie-t-il. Je n'ai pas joué un jeu, j'ai été naturel. Je fais la cuisine, je fais le con, c'est ce que je fais au quotidien."

Beaucoup de ses blagues ont été coupées au montage, comme il l'affirme. "Des fois je me suis modéré, je me suis censuré, s'amuse-t-il. Parce que maintenant on ne peut plus rien dire, si on fait des vannes un petit peu douteuses... Pas envie de finir à Fleury-Mérogis, j'ai une carrière à faire quand même !" Pour Merouan, il s'agit d'humour et uniquement d'humour. "On est là pour rigoler", glisse-t-il.

Le profil de Merouan rappelle à certains celui de Norbert Tarayre, découvert dans la saison 3 de Top Chef et aujourd'hui animateur et chef reconnu. Une comparaison qui hérisse les poils de notre candidat : "Ça, je n'aime pas du tout. Ressembler, OK, je veux bien mais l'imiter, non (...). Je suis comme ça, je ne cherche à imiter personne. Je suis resté naturel à 100%", déclare Merouan, qui évolue au sein de la brigade de Jean-François Piège.

Rendez-vous ce mercredi 13 mars 2019 dès 21h sur M6 afin de suivre le nouvel épisode de Top Chef saison 10 avec Merouan et ses sept autres camarades !