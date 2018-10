Joy Hallyday, 10 ans, brise le silence : "Si seulement je pouvais te revoir"

Ce vendredi 19 octobre 2018 est un grand jour pour tous les milliers d'admirateurs de Johnny Hallyday en quête d'une copie de son ultime album, Mon pays c'est l'amour. C'est aussi un grand moment d'émotion pour ses proches : Maxim Nucci, qui a eu la lourde tâche d'apporter les dernières touches aux chansons après la mort de son ami, le manager Sébastien Ferran dont c'est le dernier grand projet initié par le rockeur qu'il mène à bien, etc. À minuit, alors que le disque envahissait les plateformes de streaming et que l'on découvrait le clip du fantastique J'en parlerai au diable, Laeticia Hallyday rompait le silence en quelques mots sur Instagram : "À toi, À nos amours, À tes amours, À la fureur de vivre, À la liberté de penser, À ta musique, Je t'aime pour toujours."

Jade et Joy Hallyday, âgées de 14 et 10 ans, sont encore trop petites pour prendre la parole en public. Le compte Instagram de l'aînée a récemment été rendu accessible et le public a pu y découvrir les mots d'amour qu'elle adresse très régulièrement à son papa. Celui de Joy est toujours privé, mais pour la sortie du disque de Johnny Hallyday, la fillette a tenu à poster quelques mots que sa marraine Hélène Darroze n'a pas résisté à partager. Joy, du haut de ses 10 ans, Joy écrit : "Je suis si fière de toi. Je t'aime. J'espère que tout se passe bien. Tu me manques tellement chaque seconde et chaque minute. J'arrive toujours pas à croire que tu n'es plus là. Je t'aime si fort, tu es le papa le plus courageux, le plus drôle, le plus gentil, le meilleur chanteur. (...) Je suis fière de ton album. Si tu savais comme tous les gens qui t'aiment seront toujours là pour toi et aussi si tu savais comme maman est courageuse. Tu devrais être si fier d'elle. Si seulement je pouvais te revoir une seule fois. Prends soin de toi. Je t'aime et je te promets que je veillerai sur toi pour toujours. Joy."