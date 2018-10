Laeticia Hallyday et Sébastien Farran : Leur hommage spécial pour Johnny

Comme le révèle le dernier manager de Johnny Hallyday, Sébastien Farran, dans un entretien pour Le Parisien, les images qui ont servi au clip sont extraites "du dernier road trip à moto que nous avons fait avec Johnny aux États-Unis en 2016". Et de préciser : "Ces images avaient été tournées à sa demande. Il rêvait que son prochain album soit accompagné d'un film. C'est vrai que tout Johnny est dedans : son Amérique, le rock'n'roll, les motos, les potes. Le film sortira, c'est la prochaine étape", a-t-il annoncé.

Je resterai jusqu'au bout le soldat fidèle de Johnny

Au cours de cette interview, Sébastien Farran a également révélé que tous les proches de Johnny Hallyday, avec en tête son épouse Laeticia, sont revenus sur les endroits marquants de ce road trip pour se recueillir et offrir un hommage touchant au Taulier. "Nous sommes revenus à Mexican Hat, dans l'Utah, déposer une plaque sur le Hat Rock Inn, un motel que Johnny aimait beaucoup. C'est un coin perdu où nous avions fait une halte de vingt-quatre heures géniale pendant le road trip. Il y a six mois, Pierre Billon et Philippe Fatien [deux amis de Johnny, NDLR] ont proposé d'y retourner. Ceux qui étaient libres ont fait le voyage, rejoints par Laeticia. On a posé une plaque avec son nom, le mot 'brothers' et nos noms", a-t-il ajouté.

Enfin, le manager a expliqué en quoi consistait désormais son rôle maintenant que l'album est sorti. "Je vais conseiller Laeticia sur l'utilisation de ce catalogue énorme, sur les demandes multiples d'utilisation. Je resterai jusqu'au bout le soldat fidèle de Johnny. C'est une promesse que je lui ai faite", a-t-il conclu.

Jeudi soir, Sébastien Farran était aussi présent sur le plateau de BFMTV pour défendre l'album de son ami disparu et évoquer "l'espèce de chasse à l'homme atroce" dont a été victime la veuve du rockeur pendant de longs mois, Laeticia Hallyday. "Elle a vécu une espèce de chasse à l'homme atroce pendant des mois pour laquelle elle n'a absolument aucune responsabilité. Elle est en train de se reconstruire, elle oeuvre beaucoup à ce sujet", a-t-il glissé.