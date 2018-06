Sébastien Farran : "Je serai toujours là pour Laeticia et les filles..."

Vendredi 15 juin 2018, de nombreux proches de Johnny Hallyday ont pris la parole en ce jour particulier. Si le cancer ne l'avait pas emporté, le rockeur aurait célébré ses 75 ans. Après avoir pris pour la première fois la parole dans l'enquête diffusée lundi par BFMTV, Johnny/Laeticia : à la vie à la mort, le manager de la star Sébastien Farran a accordé ce matin une grande interview à Yves Calvi sur RTL.

À la famille de régler ça

Sébastien Farran se montre positif quand il évoque l'affaire qui a scindé en deux la famille Hallyday autour du testament : "Ce sont des aspects compliqués de la vie qui peuvent se régler par des discussions et j'espère que ça se terminera comme ça. Je déplore, un peu, effectivement, la médiatisation exagérée de toute cette situation dès le début. Ce qui était très, très important pour Johnny, c'est que son public soit là et il est important que nous puissions nourrir ça et continuer à honorer sa mémoire, à perpétuer son talent et son expression fabuleuse." Et le manageur d'ajouter : "À titre personnel, je pense que vous avez exagéré ce qui se passait, oui. Je pense que c'est à la famille de régler ça et ce n'était pas la peine de dévoiler ça, de cette manière-là, sur la place publique. Je pense que ça a été trop loin. Je pense que beaucoup de gens qui n'avaient pas réellement de cohérence à faire partie du débat s'en sont mêlés parce que ça permettait de leur donner une image un peu médiatique et ce n'était pas la peine."

Dans le cercle intime de Laeticia, Sébastien Farran n'est pas épargné par les rumeurs et se trouve parfois la cible des internautes. Mais le manager est solide : "Je le vis comme un soldat. Je le vis comme quelqu'un qui continue sa promesse envers son collaborateur et son ami à qui j'ai dit que je serai toujours là pour Laeticia et les petites." Encore une fois, il fait preuve d'optimisme : "J'adorerais avoir [des nouvelles de Laura Smet et David Hallyday]. Je n'en ai pas personnellement, mais ça viendra sûrement. Je ne désespère pas."

Alors que Jean-Claude Camus révélait ce matin également sur RTL que Laeticia n'allait pas très bien, Sébastien Farran estime : "Elles vont comme on peut aller au premier anniversaire sans leur père ou son mari. C'est un moment avec beaucoup d'appréhension et en même temps elles ont envie de faire leur deuil. (...) Ce qui est assez extraordinaire c'est que Laeticia arrive à protéger ses filles et les filles arrivent à protéger leur mère. C'est assez beau." Il ajoute qu'à 14 ans, Jade comprend beaucoup de la situation. C'est différent pour sa petite soeur Joy qui n'a que 9 ans.

Un album, un film

Dans cette interview, Sébatien Farran refuse de révéler le titre de l'album inédit de Johnny Hallyday. Il précise par contre qu'il ne s'intitulera pas "Je te promets" comme écrit ou là et également qu'il n'est pas à l'aise avec l'adjectif "posthume" alors que c'est "le dernier album Johnny, il l'a fait, c'est son album". Johnny en avait personnellement validé les dix titres auprès de sa maison de disques Warner trois semaines avant sa mort. Si nous n'en saurons pas plus sur le disque, toujours attendu cet automne, Sébastien Farran fait une grande révélation : un film verra bientôt le jour et pas n'importe lequel. Il s'agit du film tourné lors du road trip à moto de Johnny et sa bande en septembre 2016 sur la Nouvelle Route Dixie, qui part de la Nouvelle-Orléans et rejoint Los Angeles, soit le chemin inverse que dans le film culte Easy Riders (1969). Un voyage auquel ont notamment participé Pierre Billon et Maxim Nucci.

Lors de son dernier dîner entre copains, le jeudi 30 novembre avant sa mort, le 5 décembre, Johnny et ses amis ont pu le visionner. Farran, qui faisait partie du voyage, promet qu'on verra bientôt ce film : "Ça c'est certain. C'était le souhait absolu de Johnny. Je m'y engage personnellement et nous verrons ces images. J'ai fait partie du road trip et c'était tellement important pour lui." Le film devrait voir le jour avant la fin de l'année. Sébastien Farran profite de son passage sur RTL pour raconter comment, pendant ce voyage, Johnny Hallyday est tombé sous le charme de sa chienne Cheyenne qu'il a adoptée et qui vit à Los Angeles avec Laeticia et leurs filles.