Laura Smet célèbre les 75 ans de Johnny Hallyday avec amour

Un an plus tôt, Laura Smet se trouvait à Paris avec son papa pour fêter ses 74 ans. En pleine tournée des Vieilles Canailles avec Eddy Mitchell et Jacques Dutronc, la dernière, Johnny Hallyday avait convié famille et amis proches à venir souffler ses bougies dans le restaurant de Jean-François Piège ont il était très proche. Laura Smet avait ainsi joyeusement fait la fête au Clover Grill, loin de se douter qu'une bataille judiciaire l'attendrait quelques mois plus tard.