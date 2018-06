Laeticia Hallyday : Premières confidences de son protecteur Sébastien Farran

Bien plus qu'une épouse, Laeticia Hallyday occupait une place privilégiée dans la carrière de son rockeur de mari. Un rôle d'autant plus questionné en pleine bataille juridique autour de l'héritage de Johnny Hallyday et la sortie de son dernier album. Depuis le décès de ce dernier en décembre dernier, la légitimité de sa compagne ne cesse d'être remise en doute. Pourtant, pour son mari et surtout depuis sa maladie, Laeticia aurait pu gravir des montagnes.

La question de l'influence de Laeticia Hallyday sera au coeur du nouveau documentaire que s'apprête à diffuser BFMTV, le lundi 11 juin 2018 à 20h50. Cette enquête intitulée Johnny/Laeticia : à la vie à la mort est programmée juste avant la date d'anniversaire de la star qui aurait fêté ses 75 ans le 15 juin. Plusieurs proches du clan Hallyday ont témoigné pour l'occasion.