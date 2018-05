Héritage de Johnny Hallyday : Dialogue avorté entre Laeticia, Laura et David...

Depuis la mi-février, David Hallyday et Laura Smet s'opposent à la veuve de leur père, Laeticia Hallyday, pour contester les dernières dispositions testamentaires de Johnny Hallyday. Après un premier procès en référé portant essentiellement sur le gel des biens français (obtenu par les aînés) et un droit de regard sur le dernier album du rockeur (qui leur a été refusé), les deux clans doivent se retrouver le jeudi 24 mai 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre pour fixer le calendrier de la procédure sur le fond (la validité du testament américain de Johnny Hallyday). Selon BFM TV, une prise de contact a eu lieu "il y a quelques jours" par téléphone... sans grand résultat.

Moins d'une minute

"Selon nos informations, la première négociation entre les aînés de Johnny et Laeticia s'est faite par téléphone et par avocats interposés, nous dit la chaîne. Il y a deux semaines, l'un des avocats de Laura Smet appelle l'avocat de Laeticia. La discussion a tourné court, elle a duré moins d'une minute." Plus en détails, BFM TV croit savoir que dans le camp de Laura Smet on a expliqué qu'on leur a répondu qu'il n'y avait "rien à discuter". Dans la partie adverse "on nuance", poursuit BFM : "On nous a dit : 'On veut tout maintenant, tout ce que la justice nous accorderait si le testament était français.' Et pour nous cela ne s'appelle pas une négociation."

Effectivement, cela ne s'appelle pas une négociation, l'avocat de Laeticia Hallyday défendra jusqu'au bout le testament et les volontés de son client Johnny Hallyday qui avait, dès 2014, tout mis en place pour protéger sa femme et surtout ses filles mineures, considérant que ses deux aînés avaient déjà reçu leur part et "profité" de son nom et sa notoriété...

Une négociation aurait été une proposition de partage possible des biens français par exemple, ce qui n'a pas été proposé. Rappelons que si le testament américain est validé par le tribunal (ce qui peut prendre de longs mois, voire des années), les aînés de Johnny Hallyday n'auront droit à rien, alors que si c'est le droit français qui s'applique, David et Laura auraient droit chacun (comme Jade et Joy d'ailleurs) à 18,75 % des avoirs de Johnny uniquement. Laeticia Hallyday sa veuve, aurait droit au reste, puisqu'elle est son héritière en temps qu'épouse. Ce qui, dans tous les cas, Jade et Joy étant mineures, donnerait à Laeticia la majorité des parts des biens de Johnny Hallday.

Dialogue de sourds donc qui fait redouter à Laura Smet un quasi inévitable nouveau procès. "Chez Laura, on regrette que Laeticia n'accepte pas leur main tendue. Les relations humaines vont s'abîmer", aurait expliqué l'un des avocats de la jeune actrice et réalisatrice de 34 ans.