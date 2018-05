Laeticia Hallyday : Souriante en look pyjama pour une journée détente entre amis

Laeticia Hallyday reprend doucement mais sûrement le cours de sa vie, poussée par l'amour et le soutien de ses proches. Après avoir été aperçue lors d'une promenade avec Cheyenne, la chienne adoptée par Johnny avant sa mort, la veuve de l'artiste a de nouveau été repérée à Los Angeles lors d'une après-midi détente.

Vendredi 11 mai 2018, c'est à Malibu que la maman de Jade (13 ans) et Joy (9 ans) a été vue. Photographiée à la sortie du Little Beach House Malibu, établissement branché proposant une vue imprenable sur le Pacifique, Laeticia est apparue souriante, vêtue d'un look pyjama tendance.

Au parking, le mannequin de 43 ans a chaleureusement salué ceux avec lesquels elle venait de passer la journée. Il y avait ainsi son amie Yaël Abrot, son amie Christina, mais aussi le photographe et directeur artistique de Self Service Magazine Ezra Petronio et sa compagne Lana Petrusevych. Autant de proches avec lesquels elle passe beaucoup de temps en ce moment, ces derniers ayant été vus à ses côtés cette semaine pour déguster des bons plats au restaurant Nobu.

Vendredi soir, c'est visiblement dans le quartier de Venice Beach que Laeticia, ses filles et leurs amis ont passé une bonne partie de leur soirée, si l'on en croit une photo publiée sur le compte Instagram de Yaël Abrot. Sur le cliché en question, Laeticia est vue en train de regarder tendrement Jade et Joy devant un mur coloré. "Love Wall", a commenté en légende Yaël.