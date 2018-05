Laeticia Hallyday souriante : Elle s'aère l'esprit avec Cheyenne et ses amis

Laeticia Hallyday semble avoir repris, un peu, le dessus. Accablée par la mort de l'homme qu'elle a tant aimé et a partagé plus de vingt ans de sa vie, Johnny Hallyday, encore un peu plus affaiblie par le combat judiciaire dans lequel elle est engagée avec Laura Smet et David Hallyday, qui contestent le testament de leur père, la dernière épouse du Taulier remonte doucement la pente. Ses amis sont pour beaucoup dans ce qui apparaît presque comme une renaissance.

Après avoir passé deux semaines sur l'île de Saint Barthélemy où repose Johnny Hallyday depuis décembre 2017, Laeticia Hallyday reprend petit à petit une vie normale. Longtemps recluse dans sa villa de Pacific Palissades, ne sortant qu'à de rares occasions, la jeune veuve se montre un peu plus depuis son retour à Los Angeles. Et avec le sourire.

Entourée par un solide noyau d'amis fidèles, Laeticia Hallyday profitent de leur présence en Californie pour s'aérer l'esprit. Elle passe notamment beaucoup de temps avec Jean-François Piège et sa femme Elodie mais aussi avec Yaël Abrot qui la prend souvent en photos. Le grand chef français aminci de 47 ans n'est pas resté longtemps loin des fourneaux puisqu'il a cuisiné deux soirs dans le restaurant République comme il l'a indiqué sur sa page Instagram.