Laeticia Hallyday : Nouveau rendez-vous au tribunal avec David et Laura Smet

Le calendrier judiciaire se précise dans l'affaire du testament de Johnny Hallyday. Selon nos confrères du Figaro, "les représentants de Laeticia Hallyday, de David et Laura Smet se retrouveront au tribunal de grande instance de Nanterre dans cinq semaines". Il s'agit pour les avocats "d'échanger de nouveaux arguments" et pour la justice de leur présenter "son calendrier".

Après avoir rendu sa décision sur l'assignation en référé, refusant aux aînés un droit de regard sur l'album de leur père mais gelant ses biens immobiliers français comme ses droits d'auteur dérivés, la justice va s'attaquer à la deuxième procédure de David Hallyday et Laura Smet. Celle-ci s'intéresse à la validité du testament américain de Johnny Hallyday signé en juillet 2014. La première rencontre au tribunal de Nanterre aura lieu le 24 mai 2018. Elle ne sera pas publique. Y sont attendus les cinq avocats défendant David Hallyday et Laura Smet, dont Hervé Temime et Emmanuel Ravanas, ainsi que Me Ardavan Amir-Aslani qui défend Laeticia Hallyday et ses filles, Jade et Joy. "Le juge fixera ensuite une date pour le rendu des conclusions, une pour la clôture des différentes preuves et une pour les plaidoiries", écrivent nos confrères du Figaro.

Laeticia est une femme qui regroupe et réunit

Cette nouvelle tombe deux jours après une grande opération médiatique lancée par Me Ravanas au nom de David et Laura Smet. Lundi 16 avril 2018, il affirmait, notamment sur RTL, que les aînés étaient prêts à négocier avec leur belle-mère. Il formulait même le voeu que les deux camps aient trouvé un compromis avant la date symbolique du 15 juin, date à laquelle Johnny aurait eu 75 ans. Dans la foulée, Me Amir-Aslani répondait sur BFMTV que, pour le moment, aucune prise de contact n'avait été faite mais que sa cliente restait ouverte à tout dialogue : "Laeticia n'est pas une femme qui écarte, c'est une femme qui regroupe et réunit. Je suis certain que si les deux premiers enfants prennent contact afin d'échanger avec elle, d'écouter l'album... elle accepterait. C'est une femme dont la générosité est telle qu'elle ne refusera jamais de prendre la main qui lui serait tendue."

Cette semaine, qui est une semaine de vacances aux États-Unis, Laeticia Hallyday et ses filles se sont réfugiées à Saint-Barthélemy qu'elles avaient quittée, à contrecoeur, à la mi-janvier. Quelques heures après avoir posé le pied sur l'île, mère et filles se sont rendues sur la sépulture de Johnny Hallyday dans le petit cimetière marin de Lorient.