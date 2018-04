Laeticia Hallyday : Retour sur la tombe de Johnny avec Jade et Joy à Saint-Barth

Outre-Atlantique, les vacances ont débuté et dureront une semaine. Semaine que Laeticia Hallyday et ses filles, Jade (13 ans) et Joy (9 ans), scolarisées au Lycée français de Pacific Palisades à Los Angeles, passent à Saint-Barthélemy.

La veuve de Johnny Hallyday et leurs filles sont arrivées dimanche 15 avril 2018 à 8h du matin sur l'île des petites Antilles. Après avoir ouvert la villa, sur les hauteurs de Saint-Bath', Laeticia, Jade et Joy se sont rendues au petit cimetière marin de Lorient où Johnny Hallyday repose depuis le 11 décembre 2017, mais seulement vers 22h, afin de ne pas être dérangées par les fans. Le lendemain 16 avril, c'est évidemment avec beaucoup d'émotion que Laeticia a retrouvé celui qu'elle ne peut appeler autrement que "[s]on homme". Elle a déposé un coeur au milieu des nombreux témoignages d'amour qui recouvrent la tombe. La dernière fois que la mère et ses filles se sont recueillies sur la sépulture du rockeur, c'était le 15 janvier, juste avant d'embarquer dans l'avion retour pour Los Angeles.

Des petites courageuses

Dans Le Point paru le 12 avril, Laeticia Hallyday racontait avoir beaucoup de mal à faire son deuil en raison de l'assignation de David Hallyday et Laura Smet. Elle disait traverser "un moment dur, très dur même" : "C'est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec lui. Je l'ai connu alors que j'allais avoir 20 ans. J'en ai 43 ans." Et la maman enchaînait avec des mots pleins d'amour et de fierté pour ses filles : "Heureusement il y a mes filles. Elles sont incroyables ! Elles sont plus résilientes que moi ! Elles l'imaginent en paix. Elles continuent à lui écrire des dessins et des mots magnifiques qu'elles posent sur son oreiller. Je les garde précieusement. Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté. Elles ont été élevées comme ça, dans un amour inconditionnel."

Malgré la décision du tribunal de Nanterre de geler les biens immobiliers français de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday peut toujours se rendre quand elle le désire à Saint-Barthélemy et également louer la propriété. D'autant plus que la moitié de la villa Jade lui appartient. Sa part sur cette maison exceptionnelle fait partie des biens immobiliers propres à Laeticia estimés à 28 millions d'euros par Le Figaro : cela comprend également la moitié des deux maisons de Los Angeles, le tout regroupé sous un trust à ses initiales LMS (Laeticia Marie Smet), créé en juillet 2014 en même temps que la signature du dernier testament de Johnny Hallyday et des propres trusts que le rocker a montés.

En France, l'avocat de Laura Smet tente un rapprochement et annonce que sa cliente prendra prochainement la parole. Celui de Laeticia attend qu'il se concrétise par une vraie prise de contact et plus seulement une annonce dans les médias.