Jade et Joy Hallyday souffrent : "Les promesses" non tenues de David et Laura

Comment Jade (13 ans) et Joy (9 ans) vivent-elles l'absence de Johnny Hallyday depuis sa mort le 5 décembre dernier ? C'est l'un des thèmes abordés par Laeticia Hallyday dans l'interview fleuve que publie Le Point, ce 12 avril 2018. La veuve de 43 ans salue leur courage et évoque leur tristesse de ne pas avoir de nouvelles de leurs aînés, David Hallyday et Laura Smet.

Heureusement, il y a Jade et Joy

"Comment allez-vous ?" C'est la première question posée par Étienne Gernelle, directeur de la rédaction du magazine. "Je vis un moment dur. Très dur, répond Laeticia Hallyday. Le monde continue de tourner mais le mien s'est arrêté. C'est difficile de réapprendre à vivre sans Johnny. J'ai passé plus de la moitié de ma vie avec lui. (...) Heureusement, il y a mes filles. Elles sont incroyables ! Elles sont plus résilientes que moi ! Elles l'imaginent en paix. Elles continuent à lui écrire des dessins et des mots magnifiques qu'elles posent sur son oreiller. Je les garde précieusement. Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté. Elles ont été élevées comme ça, dans un amour inconditionnel. Il ne faut pas oublier qu'avant, elles ont la vécu la même chose que lui : l'abandon. Elles se sont construites aussi comme ça. Il y a tellement de lui en elles !"

Quand Laeticia a rencontré Johnny Hallyday, il avait un grand désir de paternité. "Il en avait besoin, poursuit sa veuve, pour réparer certaines souffrances liées à son propre abandon, mais aussi parce qu'il n'avait pas été là pour David et Laura. Il a porté cette culpabilité toute sa vie. (...) Avec Jade et Joy, il a trouvé sa place de papa, il a guéri une partie de ses blessures. Il a soigné l'abandon par l'adoption."

Il a soigné l'abandon par l'adoption

Avec l'arrivée des filles, Laeticia Hallyday a entrepris de recréer des liens dans la famille de Johnny. Si David Hallyday et Laura Smet n'ont jamais accepté les invitations à Saint-Barthélemy, ils ont quand même passé des Noël à Gstaad. "Quand j'ai rencontré mon mari, c'était une famille explosée. David et Laura se connaissaient si peu. Nathalie Baye et Sylvie Vartan n'avaient aucun lien. Je viens d'une famille recomposée, je sais ce que c'est ! Alors j'ai tenté de provoquer des rencontres, des déjeuners, des vacances, des anniversaires, des moments intimes à Noël ou au Nouvel An." De fait, Laeticia a davantage de mal à avaler les "mensonges", les "horreurs qui sont dites", leur "façon de se victimiser pour la salir, pour obtenir ce qu'ils veulent".

Pire encore, Jade (13 ans) et Joy (9 ans) sont certes trop petites pour tout comprendre mais pas pour ressentir. "Après l'enterrement, David et Laura ont promis à mes filles de les protéger, d'être là pour elles, de les appeler à Noël, de venir nous voir en février à Los Angeles, de passer du temps avec nous. Rien de tout cela ne s'est produit et on a fini, mes filles et moi, assignées par mes beaux-enfants, raconte Laeticia Hallyday. Les belles promesses de Saint-Barth' n'ont pas été tenues. Jade et Joy en souffrent aujourd'hui. Elles réclament des nouvelles de leur frère et de leur soeur. Quand David et Laura ont quitté Saint-Barth', je leur ai envoyé un long message en leur souhaitant beaucoup de paix pour ce deuil, en leur disant qu'ils pouvaient compter sur moi." Ce sont des avocats qui prendront le relais de la communication...

Le Point, en kiosques le 12 avril 2018.