Johnny Hallyday : Ses plus beaux Noël avec Laeticia, Jade et Joy

En 2006, Johnny Hallyday et son épouse Laeticia lance les travaux d'une villa à Saint-Barthélemy et font l'acquisition à Gstaad d'un magnifique chalet. Les deux demeures portent le nom de Jade, leur première petite fille. En décembre 2008, l'adorable Joy rejoint leur foyer et c'est à Gstaad, en plein mois de juillet, que le couple organise son baptême. Mais ce qui restera surtout gravé dans la mémoire des deux fillettes, ce sont les Noël féériques passés dans ce chalet des Alpes suisses.

Entre 2006 et 2014, les Hallyday ont passé presque toutes leurs vacances de Noël à Gstaad. Le couple et ses enfants y skient beaucoup, reçoivent leurs amis comme Roman Polanski et Emmanuelle Seigner, Emmanuel-Philibert de Savoie ou encore l'homme d'affaires et ami intime Jean-Claude Darmon. Le chalet de neuf pièces, orienté plein Sud avec trois balcons et deux terrasses sur une surface de 320 m², est l'endroit idéal pour se laisser submerger par la magie de Noël. Laeticia, toujours très forte pour ce qui est de recevoir et d'organiser des fêtes de famille, décore toute la maison et bien sûr un grand sapin avec l'aide de Jade et Joy.

Avec Instagram, les fans du rockeur sont invités dans l'intimité des Hallyday. Laeticia poste de nombreuses photos des décorations ou du sapin de l'année, mais aussi de sa famille et des proches comme Elyette, sa grand-mère que Johnny surnommait affectueusement Mamie Rock. Nathalie Baye et Laura Smet les ont aussi rejoints en 2013. Pendant huit ans, Gstaad est l'écrin de leurs plus belles vacances d'hiver et de leurs plus beaux Noël.

Quand Johnny et Laeticia décident de se séparer des lieux en 2015, ils optent pour un Noël tropical en Thaïlande. En décembre 2016, le rockeur vient de boucler une grande tournée, le Rester Vivant Tour : c'est dans sa résidence de Los Angeles que famille et amis sont conviés à passer Noël. La bande de Johnny en profitera pour relever le Mannequin challenge et chanter à tue-tête le tube de fin d'année par excellence, All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.