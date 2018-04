Héritage de Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday répond à l'appel de Laura Smet

Ce lundi 16 avril 2018, dans la rubrique 6 minutes pour trancher de RTL Matin, l'émission d'Yves Calvi, l'avocat de Laura Smet, Me Emmanuel Ravanas, lançait cet appel à Laeticia Hallyday : "Au bout de la route de ce terrain judiciaire, il y a l'application de la loi française [le fond du débat est le suivant : le testament américain de Johnny Hallyday est-il recevable ? NDLR]. Je dis, déployons l'intelligence du coeur, arrivons à trouver un accord essentiel sur deux points : l'avenir immense de Johnny Hallyday, du devenir de l'oeuvre, avec Jade et Joy, et entamons un partage en pleine propriété des biens. Et je forme un voeu, que le 15 juin prochain, nous ayons réussi à trouver un point d'équilibre."

C'est à l'AFP que le conseil de la veuve de Johnny Hallyday a tenu à répondre. Me Ardavan Amir-Aslani ne ferme pas la porte au dialogue mais se veut très, très prudent : "Nous n'avons reçu aucun courrier et Laeticia n'a reçu aucun appel de la part de Laura ou David." Il ne se dit pas opposé "de facto" à une conciliation mais pas à n'importe quel prix. Et de rappeler avec force : "Ils ont quand même tout fait pour que les liens soient aujourd'hui distendus", affirme le cabinet de Me Amir-Aslani à l'AFP. C'est d'ailleurs l'un des sujets longuement abordés par Laeticia dans son interview au Point, les rapports compliqués avec David Hallyday et Laura Smet pendant la maladie de leur père et depuis sa mort.