Laeticia Hallyday et Brigitte Macron soudées : "On se disait beaucoup de choses"

Dans une longue interview accordée au Point (édition du 12 avril) publiée en plein coeur d'une bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday revient très largement sur son deuil, la mort de son homme, le combat face à la maladie et aujourd'hui la guerre qu'elle doit livrer bien malgré elle contre Laura et David, les aînés du Taulier. Dans cette interview, il est également question du couple Macron.

Selon Laeticia, ils "ont été très présents" durant le combat contre le cancer de Johnny et notamment dans les derniers mois du rockeur. "On les a rencontrés avant que mon mari ne tombe malade, raconte la veuve de l'artiste. J'avais organisé un anniversaire pour Line Renaud à la maison. On m'avait dit quelles personnes elle aimerait avoir. J'ai contacté Brigitte Macron parmi d'autres."

Bienveillante et intelligente

La mère de Jade et Joy évoque alors une "rencontre de femmes" avec l'épouse d'Emmanuel Macron. "De femmes qui ont des hommes avec des destins pas ordinaires. On a eu de très beaux échanges. On se disait beaucoup de choses", assure Laeticia. Elle poursuit : "Quand mon mari est tombé malade, je lui ai dit. Depuis, Brigitte a pris beaucoup de nouvelles. Elle passait de temps en temps le président Macron à mon mari au téléphone. Juste une ou deux minutes. Une fois, on était à Quiberon, il avait parlé de son album au président." Peignant le portrait d'une "femme bienveillante et intelligente", Laeticia Hallyday conclut ainsi : "Les gens intelligents nous rendent meilleurs."

Un ton radicalement différent de celui employé pour évoquer l'affaire qui secoue la famille. "On me vole mon deuil. On me roue de coups", déclare ainsi Laeticia Hallyday. "On nous assigne, mes filles et moi, en précisant bien que nos enfants sont des 'enfants adoptées'. C'est d'une violence !", s'insurge-t-elle dans ce qui est sa première prise de parole depuis la mort de la star le 5 décembre. "Mon mari n'est plus là pour dire sa vérité. Auraient-ils osé faire cela du vivant de leur père ?", interroge la veuve de Johnny en visant Laura Smet et David Hallyday, ainsi que leurs avocats.