Laeticia Hallyday : Sa première longue interview...

Laeticia Hallyday va enfin prendre la parole.

Selon le journaliste Renaud Revel, la veuve de Johnny Hallyday a d'ores et déjà donné une très longue interview au magazine Le Point. Un entretien exclusif long de 14 pages mené par le directeur de la rédaction du magazine, Étienne Gernelle. Laeticia Hallyday, conseillée dans cette prise de parole par l'expert en communication Mathieu Laine, héritera également de la couverture de ce numéro.

Cette interview dans un "news magazine" intervient alors qu'une bataille judiciaire et médiatique bat son plein depuis février entre Laeticia (43 ans), l'unique bénéficiaire du patrimoine du rockeur et de ses droits d'auteurs, et les aînés de ce dernier, Laura Smet (34 ans) et David Hallyday (51 ans).

Laura et David, totalement écartés de la succession de leur père par un testament rédigé en Californie, ont déposé un recours devant la justice française pour contester ce document qui les "déshériterait", ce qui que le droit français interdit. Ils ont reçu le soutien de nombreux amis de Johnny, dont Jacques Dutronc, Michel Polnareff, Brigitte Bardot ou encore Hugues Aufray. De son côté, Laeticia Hallyday peut compter sur le soutien de son amie Hélène Darroze, de Jean-Claude Camus, Claude Lelouch ou encore de Jean Reno, parrain de Jade, 13 ans, l'une des deux filles adoptées par Johnny et Laeticia avec Joy, 9 ans.

Le 17 février dernier, Laura et David saisissaient également en référé le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de leur père, prévu pour 2018, et pour un gel de son patrimoine.

Le patrimoine du chanteur iconique décédé le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans représenterait plusieurs dizaines de millions d'euros.

Voilà de nombreux sujets que Laeticia devraient avoir abordés dans les pages du Point.