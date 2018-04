Johnny Hallyday : La réaction de ses petites-filles face à la dispute familiale

À la question "Comment Darina, Ilona et Emma vivent-elles la violence familiale qui s'exprime depuis quelques mois ?" (le petit-fils de Sylvie Vartan et fils de David Hallyday, Cameron, 13 ans, est quant à lui encore "protégé par son jeune âge" précisent nos confrères), l'icône des yéyé est claire. "Elles connaissent la vérité et ne sont pas tellement affectées, je crois. Comme nous tous, elles en ont juste assez. Tout le monde en a assez des redites et des redites", a-t-elle expliqué.

Je suis sereine

Quant à son propre point de vue sur la question, il est connu. "Moi, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'exprimer, car on a rendu publics des documents privés relatifs à mon divorce avec Johnny, documents tronqués en plus, et ça, c'est insupportable. Cette façon d'exposer les choses est terrible pour moi", a-t-elle poursuivi.

Si elle ressent aujourd'hui "de la tristesse" par rapport à toute cette affaire, Sylvie Vartan se montre néanmoins confiante et n'angoisse pas face au "désordre ambiant". "Je suis sereine. Je m'en serais bien passé, c'est tout", a-t-elle conclu.

