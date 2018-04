Emma Smet : Adorable photo avec sa soeur Ilona et sa tante Darina, sa "jumelle"

On le sait, Emma Smet (20 ans) est très proche de sa grande soeur Ilona (23 ans le 17 mai prochain) mais également de leur tante Darina, fille de Sylvie Vartan et de son époux Tony Scotti qu'elle a toujours considéré comme sa "jumelle". Les deux jeunes femmes partagent notamment la même année de naissance, 1997.

A l'occasion des fêtes de Pâques, la fille cadette d'Estelle Lefébure et David Hallyday s'est donc emparée de son compte Instagram dimanche 1er avril 2018 pour publier une adorable photo vintage, un souvenir qui avait été capturé au côté d'Ilona et Darina. Sur celle-ci, les fillettes sont à peine âgées de 4 et 6 ans, prenant la pose avec une personne déguisée en lapin géant. S'agissait-il d'un membre de la famille, d'un ami ? L'histoire ne le dit pas, mais le cliché vaut le coup d'oeil.