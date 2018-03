Emma Smet : La fille de David Hallyday, cocktail à la main, loin des troubles

Pendant le clan Hallyday continue de se déchirer et que la justice s'apprête à trancher au sujet de la succession de Johnny, Emma Smet, la fille cadette de David Hallyday et Estelle Lefébure, se la coule douce à plusieurs centaines de kilomètres du tribunal de Nanterre.

Sur Instagram, mercredi 14 mars, alors que son père s'apprête à défendre ses intérêts et ceux de sa soeur Laura Smet face à Laeticia, la jolie Emma a posté une photo d'elle, souriante et un cocktail à la main. La jeune femme de 20 ans était localisée chez Jak's, une adresse très prisée des jeunes Londoniens et située dans le quartier de Chelsea.