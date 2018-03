Emma Smet : La fille de David Hallyday se ressource entourée de chevaux

Le clan Hallyday a volé en éclats. D'un côté Laeticia se montre inébranlable, forte des dernières volontés très claires de Johnny Hallyday qui fait d'elle son unique héritière et la garante du droit moral sur son oeuvre. En face, deux aînés, David Hallyday et Laura Smet, qui ne comprennent pas, qui affirment avoir été "déshérités" comme reniés par leur père. Le duo a saisi un juge des référés pour obtenir le gel de la succession et un droit de regard sur le nouvel album de Johnny. La première audience se tiendra jeudi 15 mars 2018 à 14h30 à Nanterre.

Emma Smet, cadette de David Hallyday et Estelle Lefébure, vient de poster une photo sur Instagram la montrant caressant le museau d'un cheval. En légende, la jeune femme de 20 ans qui aspire à devenir actrice écrit : "Semaine reposante à la campagne entourée d'animaux." Sans doute en a-t-elle besoin de repos au coeur de cette guerre froide dans laquelle chacun campe fermement sur ses positions et où le dialogue semble impossible.