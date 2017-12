Johnny Hallyday : Son petit-fils Cameron, si discret, lui ressemble tant

Johnny Hallyday s'est éteint. La légende du rock est décédée à l'âge de 74 ans de son cancer du poumon. Samedi 9 décembre 2017, soit trois jours après l'annonce de sa mort, un hommage populaire lui a été rendu. 700 bikers ont accompagné sa dépouille des Champs-Élysées jusqu'à l'église de la Madeleine, où s'est déroulée la cérémonie religieuse. Le clan Hallyday s'est montré soudé dans la tristesse, du plus grand au plus petit...

Papa de ses deux petites Jade (13 ans) et Joy (9 ans), adoptées avec Laeticia Hallyday, ainsi que de Laura Smet (fille de Nathalie Baye) et David Hallyday (fils de Sylvie Vartan), l'interprète de Je te promets est également trois fois grand-père. Avec Estelle Lefébure, son fils a en effet eu deux filles : Ilona (22 ans) et Emma (20 ans). D'un remariage avec Alexandra Pastor, David Hallyday est papa de Cameron (13 ans).

Si les deux jeunes femmes sont déjà connues du grand public – rappelons qu'Ilona Smet est mannequin et que sa soeur suit un cursus artistique à la prestigieuse St Martin's school of Art à Londres – le jeune Cameron n'apparaît que très rarement, notamment sur quelques photos de famille publiées sur Instagram.

Son visage était jusqu'alors peu connu. Aux obsèques de son défunt grand-père Johnny Hallyday, Cameron a affiché sa bouille d'adolescent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'air de famille est évident. Ses yeux, son nez, sa bouche et même ses joues... Le jeune Cameron ressemble étrangement à l'interprète de Requiem pour un fou plus jeune.

Bien qu'il ait assisté aux obsèques de son grand-père à Paris, le jeune homme – tout comme Emma et Ilona – ne sera pas présent lors de l'enterrement de Johnny Hallyday d'après les informations de BFMTV. Pour rappel, la dépouille de la star sera inhumée lundi 11 décembre au cimetière de Lorient, à quelques mètres des eaux turquoises des Caraïbes.