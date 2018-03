David Hallyday et Laura Smet "déshérités" : Comment l'ont-ils appris ?

Dans quelques jours se tiendra la première audience autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Pour rappel, dans un testament signé en Californie en 2014, le rockeur a "déshérité" ses aînés, Laura Smet (34 ans) et David Hallyday (51 ans). C'est également Laeticia qui obtient le droit moral sur l'oeuvre du rockeur.

Chère Laeticia, voilà près de deux mois que papa est parti

Dans un long reportage, Sept à huit s'est penchée dimanche 11 mars 2018 sur cette affaire. Première question à laquelle répondent nos confrères de TF1 : quand David Hallyday et Laura Smet ont-ils appris qu'ils étaient "déshérités" par leur père ? Selon eux, tout a commencé le 31 janvier par une lettre de Laura envoyée en recommandé à Laeticia à Marnes-la-Coquette, alors que la veuve et ses filles, Jade et Joy, tâchent de reprendre une vie normale à Los Angeles. Dans cette lettre, Laura écrit : "Chère Laeticia, voilà près de deux mois que papa est parti et il nous faut avancer dans le règlement de sa succession. En plein accord avec David, nous voudrions signer dès que possible l'acte (...) qui fixe les qualités héréditaires. Merci d'avance."

La fille du rockeur obtient une réponse dès le lendemain de la part du notaire parisien de Johnny et Laeticia Hallyday. C'est ainsi que Laura Smet et David Hallyday apprennent qu'ils ont été "déshérités". C'est alors qu'ils demandent à écouter sous 48 heures l'intégralité de l'album enregistré par Johnny avant sa mort. La réponse de Laeticia, nous la connaissons, elle est musclée : "Cette requête prend le ton d'une mise en demeure. Je n'entends pas accéder à cette injonction qui n'est pas fondée. L'intégralité des droits d'auteur et d'artiste-interprète de mon époux m'a été dévolue au terme de ses dernières volontés."

Le 12 février, Laura publie une lettre ouverte qui révèle au grand public ce qu'il se passait en coulisses depuis deux semaines à l'abri des regards. Elle annonce vouloir se battre. Avec son frère, elle entend contester le testament américain de son père et se saisit du juge des référés pour obtenir un droit de regard sur l'album. Laeticia se dit "écoeurée" par ce déballage. La première audience aura lieu jeudi 15 mars à 14h30 à Nanterre.