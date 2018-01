Johnny Hallyday : Sa maison de Marnes-la-Coquette en vente pour des millions

Un mois après la décès du rockeur Johnny Hallyday, mort à 74 ans d'un cancer du poumon, sa mythique propriété de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine), connue sous le nom de La Savannah, est officiellement en vente.

C'est le site du journal Le Parisien qui révèle que Laeticia Hallyday a décidé de se séparer de cette maison conjointement achetée avec son mari en 1999 et qu'ils avaient d'ailleurs essayé une première fois de vendre en 2010. Pour l'heure, le prix de vente exact reste inconnu mais les futurs propriétaires devront débourser plusieurs millions d'euros. Interrogée par nos confrères, Caroline Frizon, directrice d'une agence immobilière de prestige à Marnes-la-Coquette, a démenti une vente au-delà de 20 millions, comme le disait une rumeur. "C'est extrêmement compliqué, car on ne peut pas parler d'un prix réel de la propriété... On parle de la maison de Johnny Hallyday (...) Cela n'a pas de sens. Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive, et qui sort 35 millions car c'est Johnny", dit-elle. Selon elle, il faudra plutôt compter aux alentours de 3 millions d'euros. "Et encore, à ce prix-là, cela sera déjà très difficile", clame-t-elle.

La maison de Marnes-la-Coquette, que Laeticia Hallyday et Johnny utilisaient de moins en moins car ils vivaient la plupart du temps à Los Angeles, où sont scolarisées leurs filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans), et passaient leurs vacances à Saint-Barthélémy (où le chanteur est enterré), possède une surface habitable de 900 m², comprenant pas moins de six chambres à coucher, une salle de sport et une salle de cinéma. Le terrain est lui agrémenté d'une piscine.

Pour l'heure, les fans du rockeur continuent à s'y rendre en pèlerinage même s'ils ne peuvent pas accéder directement à la maison, protégée par une voie privée. Le Parisien relate que les commerçants se frottent les mains, en particulier les fleuristes qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter...

Un nouvel hommage va être rendu à Johnny Hallyday avec l'émission Johnny, toute la musique qu'ils aiment ce 6 janvier 2018 à 21h sur TF1. Quant au musicien et complice de l'artiste, Yarol Poupaud, il a également confirmé que le dernier disque que le chanteur enregistrait devrait sortir après un intense travail de finition.

Thomas Montet