Johnny Hallyday inhumé à Saint-Barth : Les bouleversantes larmes de Laeticia

La première rencontre de Johnny Hallyday avec l'île de Saint-Barthélemy, qui deviendra si chère à son coeur et sera le théâtre de multiples bonheurs, remonte aux années 1970. C'est très exactement en 1973 que le rockeur français découvre ce petit havre de paix en compagnie d'un certain Joe Dassin. Le coup de coeur est immédiat, une longue histoire d'amour commence.

Heureux sur ce petit caillou des Caraïbes où il a fait construire la villa Jade en 2008 (en référence à la plus grande des deux filles qu'il a adoptées avec Laeticia), Johnny Hallyday y repose en paix depuis le 11 décembre 2017. Le rockeur, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre à son domicile de Marnes-la-Coquette d'un cancer du poumon, a été inhumé au petit cimetière blanc de Lorient, comme il le voulait.

Après l'incroyable liesse populaire du 9 décembre lors du bouleversant hommage organisé à Paris, les plus fidèles proches de Johnny Hallyday se sont retrouvés à Saint-Barthélemy dès le lendemain. Comme annoncé, l'inhumation du Taulier s'est déroulée le lundi 11 décembre un peu après 16 heures. Habillée d'une longue robe blanche comme le veut la tradition aux Antilles, les épaules dénudées et le cou paré de l'imposante croix que portait son homme, Laeticia Hallyday s'est présentée avec Laura Smet et David Hallyday en tête du cortège funèbre. Ses filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) n'étaient pas présentes, "trop bouleversées pour assister à l'inhumation", comme l'indique Voici dans son numéro du 13 décembre. La famille Boudou (le nom de jeune fille de Laeticia Hallyday) était en revanche "au complet" puisque même sa maman Françoise Thibaut faisait partie des quatre-vingts personnes conviées à cet ultime adieu.

Faisant preuve d'une force hors norme depuis plus d'un an, se battant comme un roc avec son mari contre le cancer qui lui avait été diagnostiqué en novembre 2016, Laeticia Hallyday a fini par craquer lors de la mise en terre de celui qui représentait tout pour elle. Effondrée, l'épouse du Taulier a pu trouver du réconfort auprès de David Hallyday et Laura Smet mais aussi Sébastien Farran, le manager de Johnny Hallyday, et ses plus fidèles amis : Hélène Darroze, la marraine de Joy, Jean Reno, le parrain de Jade, Jean-Claude Darmon (qui n'a pas hésité à remettre Sylvie Vartan en place), Maxim Nucci (Yodelice) ou Yarol Poupaud, guitariste et directeur artistique de Johnny Hallyday.

Parce que le Taulier voulait que ses obsèques soient avant tout un moment de festivités, Laeticia et les autres se sont retrouvés au Jojo Burger, un snack juste en face, pour boire un dernier verre en l'honneur de l'idole.