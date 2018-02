Laura Smet déshéritée, sa lettre à Johnny Hallyday : "J'ai choisi de me battre"

Alors que l'on a appris que Laura Smet et son demi-frère David Hallyday ont choisi de contester le testament de leur père Johnny Hallyday, mort en décembre dernier d'un cancer, la fille du regretté chanteur est sortie du silence pour s'expliquer et justifier leur choix.

Voici l'intégralité de la lettre rédigée par Laura Smet à son père et transmise à l'AFP :

"Cher papa, voilà plus de deux mois que tu es parti, tu me manques tellement, et en même temps je ne t'ai jamais senti aussi proche de moi. J'ai appris, il y a quelques jours, que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement David et moi. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table : 'Alors, quand est-ce que vous faites un enfant ?' Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant ? Toutes les nuits tu viens me voir dans mon rêve, je te vois : tu es beau, sans aucun tatouage, tu es enfin libre et tu cours dans la brume l'air totalement perdu et apeuré. Tant de questions sans réponses. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler ! Il m'est encore insupportable de ne pas avoir pu te dire au revoir, papa, le sais-tu au moins ? Je t'entends, papa, et moi, j'ai choisi de me battre. J'aurais préféré que tout cela reste en famille, malheureusement, dans notre famille c'est comme ça... Je suis si fière d'être ta fille. Je t'aime Papa. Laura."

Laura Smet est née de l'union entre Johnny et Nathalie Baye. Le rockeur était aussi le père de David, l'aîné, qu'il a eu avec Sylvie Vartan, et de Jade et Joy, adoptées pendant son dernier mariage avec Laeticia Hallyday. C'est cette dernière, avec qui il s'était marié en 1996, qui est pour l'heure désignée comme l'unique bénéficiaire du testament de l'artiste en raison de la loi californienne, le couple ayant choisi de s'installer il y a plusieurs années à Los Angeles...

D'après l'AFP une réaction de Laeticia Hallyday est attendue dans la journée selon son avocat.

Thomas Montet