David Hallyday : Son étrange communiqué sur l'album posthume de son père

L'amour deJohnny Hallyday pour la musique était plus fort que tout. Alors, même lorsque son cancer du poumon lui a été diagnostiqué à l'automne 2016, et malgré son combat farouche contre la maladie, l'icône du rock français s'est lancé dans l'enregistrement de son 51e album. Entouré de Maxime Nucci, aka Yodelice, et de son fidèle guitariste et directeur artistique Yarol Poupaud, le Taulier n'a malheureusement pas pu arriver au bout de ce projet puisqu'il s'est éteint avant.

Discret depuis la mort de son père survenue dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette, David Hallyday vient de s'exprimer. Le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan réagit à la dernière rumeur le concernant. Dans son dernier numéro, Voici avance que le chanteur de 51 ans voudrait assurer la promotion du dernier album posthume de son père. "En hommage à son père, David veut faire toute la promo, télé, radio, interviews", avance une source mal informée puisque le principal concerné dément catégoriquement.

David Hallyday a en effet réagi samedi 3 février par la voix de son avocat, Jean Veil. Sans citer Voici, l'ex-mari d'Estelle Lefébure fait savoir dans le communiqué transmis à l'AFP : "Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une oeuvre qui ne serait pas intégralement de lui. Aussi n'a-t-il jamais souhaité participer ou prendre part en aucune façon à la réalisation d'un album posthume."

Dans ce même document, David Hallyday révèle qu'il n'a pas parlé à Laeticia Hallyday depuis le début de l'année. "Il n'a ni contacté Madame Laeticia Hallyday, ni d'ailleurs été contacté par elle, durant le mois de janvier 2018", est-il indiqué.

Depuis la mort de son père, David Hallyday ne s'est exprimé qu'à de rares occasions, comme le jour de Noël. S'adressant à ses fans dans une vidéo publiée sur Facebook, le chanteur avait déclaré : "Salut à tous, je profitais simplement de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, surtout, pour vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés ces trois dernières semaines. Vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au coeur. Donc merci, merci beaucoup du fond du coeur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Salut."

Le 20 janvier dernier, il avait de nouveau ressenti le besoin d'écrire à son public en postant : "Très envie de vous retrouver, vous me manquez !! Rdv en mars pour la première !!" sur sa page Instagram. David Hallyday faisait ici référence à sa nouvelle tournée dont il n'assure volontairement plus la promotion depuis la mort de son père.