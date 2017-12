David Hallyday : Premiers mots touchants après la mort de Johnny, son père

À la fin de son message, on sent bien qu'il en faudrait peu pour que David Hallyday, 51 ans, ne fonde en larmes. Jusqu'au bout, Johnny Hallyday se sera battu contre le cancer qui l'a emporté. Les jours qui ont suivi sa mort ont été épuisants pour ses proches, bien sûr douloureux, mais aussi magnifiques. La cérémonie à la Madeleine a réuni un million de fans dans les rues de Paris, c'est un élan populaire rarement vu pour un artiste. Puis il y a eu la cérémonie à Saint-Barthélemy en tout petit comité. Lors de la mise en terre de Johnny, Laetitia a craqué et s'est réfugiée dans les bras de David Hallyday, présent pour elle et ses soeurs, Laura Smet, Jade et Joy.

À en croire les comptes Instagram de ses filles Ilona (22 ans) et Emma Smet (20 ans), dont la mère est Estelle Lefébure, David, son épouse Alexandra Pastor et leur fils Cameron (13 ans) ont passé Noël chez Sylvie Vartan et Tony Scotti à Los Angeles. Un Noël tout à fait particulier, le premier sans Johnny. Laetitia et ses filles sont, elles, restées à Saint-Barth'.