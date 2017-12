Laeticia Hallyday, Jade et Joy : Premier Noël sans Johnny, mais bien entourées

Johnny et Laeticia Hallyday avaient pris l'habitude de fêter Noël avec leurs deux filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) à Los Angeles, une coutume que la dernière épouse du rockeur ne respectera pas cette année. Depuis l'inhumation de son homme au cimetière blanc de Lorient à Saint-Barthélemy, qui s'est déroulée dans l'intimité familiale le 11 décembre 2017, Laeticia Hallyday n'a pas quitté l'île des Antilles françaises, tout comme ses filles.

Dans son édition du samedi 23 décembre, Le Parisien dévoile le déroulement de ces premières fêtes de fin d'année sans Johnny, décédé dans la nuit du 5 au 6 décembre des suites d'un cancer du poumon. On apprend ainsi que Laeticia, Jade et Joy pourront compter sur la présence de plusieurs membres de la famille pour la célébration très particulière de Noël : Françoise Thibaut, la maman de Laeticia, Elyette, sa grand-mère adorée qui la soutiennent depuis des jours dans cette douloureuse épreuve, ou encore de sa demi-soeur, son frère et sa belle-soeur, et Sébastien Farran, le producteur de Johnny Hallyday, ainsi que sa femme.

Les plus proches amis de Laeticia Hallyday restés en métropole pour Noël se sont organisés pour la rejoindre le 31 décembre. La chef Hélène Darroze, marraine de Joy, reviendra à Saint-Barthélemy dans quelques jours avec ses filles, tout comme Caroline de Maigret et son compagnon Yarol Poupaud, fidèle guitariste et directeur artistique de Johnny Hallyday, à l'origine de l'album de reprises On a tous quelque chose de Johnny.

Et après ?

Une fois les fêtes de fin d'année passées, que va décider Laeticia ? Rester aux Antilles ou rentrer à Los Angeles... "A chaque jour suffit sa peine. Laeti prendra sa décision en temps utile, en fonction de la scolarité de ses filles. Au moins jusque fin janvier", confie une amie au Parisien. La vente de la maison de Marnes-la-Coquette, où Johnny Hallyday s'est éteint entouré de ses proches, est à nouveau évoquée, sans laisser place au doute. "Ensuite, elle reviendra vivre à Los Angeles, vendra Marnes-la-Coquette et prendra probablement un pied-à-terre à Paris. C'est ce que Johnny voulait. Et elle fera tout ce qu'il voulait", conclut cette même source.

Depuis l'enterrement de leur père auquel elles n'ont pas assisté, Jade et Joy ont repris le chemin de l'école à Gustavia, la capitale de Saint-Barthélemy.

"Merry Christmas", le dernier Noël de Johnny

C'est en musique que le Taulier avait passé son dernier Noël dans sa villa de Pacific Palisades à Los Angeles, une joyeuse célébration sur le tube de Noël par excellence, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Bien que déjà frappé par le cancer, qui lui avait été diagnostiqué quelques semaines auparavant, le rockeur s'était montré en grande forme, partageant photos et vidéos de ses fêtes en famille sur Instagram. "Merry Christmas. Je vous aime. Johnny", avait-il ainsi écrit le 26 décembre 2016 et "Joyeux Noël à vous tous", trois jours auparavant.