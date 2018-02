Mort de Johnny Hallyday : Laura Smet va contester le testament !

Alors qu'elles s'étaient montrées relativement proches lors de l'enterrement de Johnny Hallyday à Saint-Barthélémy – mais un peu moins proches lors des obsèques à La Madeleine à Paris –, Laura Smet et Laeticia Hallyday sont-elles sur le point de se déchirer ? La fille du regretté chanteur, mort en décembre d'un cancer, a sollicité ses avocats concernant l'héritage...

S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé

Un communiqué des avocats, transmis à l'AFP, annonce ainsi que Laura Smet leur a demandé "de mener toutes les actions de droit" pour contester les dispositions testamentaires de son père Johnny Hallyday, qui confieraient "l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste" exclusivement à sa seule épouse Laeticia. Ces dispositions, prises en vertu de la "loi californienne", "contreviennent manifestement aux exigences du droit français", indique le communiqué transmis lundi 12 février par Maîtres Témime, Ravanas et Sur.

Les avocats ajoutent : "Laura Smet a découvert avec stupéfaction et douleur le testament de son père Johnny Hallyday au terme duquel l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste seraient exclusivement transmis à sa seule épouse Laeticia par l'effet de la loi californienne. (...) Ce testament prévoit aussi qu'en cas de prédécès de son épouse, l'ensemble des biens et des droits de Jean-Philippe Smet seraient exclusivement transmis à ses deux filles Jade et Joy par parts égales. S'il en était ainsi, son père ne lui aurait rien laissé : ni bien matériel, ni prérogative sur son oeuvre artistique, ni souvenir – pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée."

De son côté, David Hallyday, le frère de Laura Smet, sera "codemandeur" dans cette procédure, selon son propre avocat Jean Veil contacté par l'AFP.

Jusqu'à présent, la question de l'héritage du rockeur n'avait pas encore été posée mais Laeticia, épouse de Johnny depuis 1996, a déjà mis en vente leur maison de Marnes-la-Coquette et a remis en location leur villa de Saint-Barthélémy. Le couple possède aussi une demeure à Los Angeles, où Laeticia et ses filles, Jade et Joy, sont revenues vivre. La femme du chanteur travaille aussi en Californie au peaufinage du dernier disque posthume de Johnny.

Johnny a toujours prévu sa succession bien avant

L'héritage de Johnny Hallyday, outre les biens matériels, va aussi porter sur les royalties concernant son catalogue musical ainsi que sur sa fortune personnelle, qui serait moins conséquente que ce qu'on pourrait penser. "Contrairement à une idée répandue, Johnny est un 'travailleur pauvre' qui, malgré ses nombreuses années de carrière, n'a pas cumulé de patrimoine, car il a toujours eu un train de vie flamboyant, écrivaient les journalistes Catherine Rambert et Renaud Revel dans leur livre Johnny : les 100 jours où tout a basculé, paru en 2010.

Dans Le Point de décembre dernier, l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon, un ami très proche du chanteur disait : "Johnny a toujours prévu sa succession bien avant car, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, Johnny est un homme intelligent et il sait aussi qu'on ne va pas vivre éternellement." De quoi éviter une guerre ?

Thomas Montet