Laeticia Hallyday : Déjeuner entre copines à Los Angeles et sourire à la plage

Si la veuve de Johnny Hallyday se montre ici lumineuse, elle ne l'est malheureusement pas toujours. C'est un message poignant qu'elle a récemment adressé à Mickey Rourke sur Instagram, évoquant avec honnêteté sa tristesse et sa douleur depuis la mort du Taulier. "Je connais quelques hauts et des très très bas. Je m'effondre pour me réveiller encore et encore. Toutes ces premières fois sans mon homme sont extrêmement violentes. La peine fait malheureusement partie de mon quotidien, je dois apprendre à vivre avec, comme à vivre sans lui. Il me manque comme tu dois l'imaginer... C'était une béquille sur laquelle je pouvais m'appuyer confortablement, une épaule sur laquelle je pouvais pleurer et des bras dans lesquels je pouvais me reposer et me laisser aller", avait-elle écrit à l'acteur américain en réponse d'une photo d'elle avec Johnny et Cheyenne publiée par ce dernier.

Embourbée dans une bataille judiciaire l'opposant à Laura Smet et David Hallyday, Laeticia Hallyday devra mobiliser de nouvelles forces pour affronter le prochain rendez-vous prévu le 24 mai 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre. C'est cette fois-ci la validité du testament américain de Johnny Hallyday signé en juillet 2014 qui sera débattue.