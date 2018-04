Laeticia Hallyday, sur la tombe de Johnny, se recueille avec Jean-Claude Camus

Laeticia Hallyday est arrivée sur l'île de Saint-Barthélemy le 15 avril 2018, et pas en jet-privé comme elle en avait l'habitude du vivant de Johnny Hallyday. La veuve de 43 ans profite des vacances scolaires de ses deux filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans) pour retrouver celui qu'elle a tant aimé et qui a laissé un énorme vide lorsqu'il est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 des suite d'un cancer des poumons qui s'est généralisé.

Pas un jour ne passe sans que Laeticia Hallyday et ses deux filles ne se rendent dans le petit cimetière marin de Lorient où repose le rockeur préféré des Français depuis le 11 décembre. Ensemble, elles se recueillent, fleurissent la tombe et rallument les bougies qui se sont éteintes. Affaiblie par la guerre autour de l'héritage de son défunt mari qui l'oppose à ses enfants Laura Smet et David Hallyday, Laeticia Hallyday confiait récemment à une journaliste de BFMTV présente à Saint-Barthélemy : "Je ressens un vide immense, c'est déjà tellement dur. J'ai l'impression qu'on me vole mon deuil tous les jours." Elle avait également avoué sa faiblesse morale : "J'ai mal et je me sens trop fragile." Une conversation sans caméra qui s'était conclue par la volonté de Laeticia de rester forte pour ses deux filles.

Quand le poids du deuil se fait trop lourd, la veuve trouve du réconfort auprès de ses plus proches amis. Parmi eux, Jean-Claude Camus. Si les relations entre Johnny Hallyday et son ancien producteur n'ont toujours été au beau fixe, Laeticia est celle qui a permis leur réconciliation. Soutien infaillible de la dernière épouse du chanteur, Jean-Claude Camus l'a toujours défendue face aux critiques, même les plus dures. Le producteur de 79 ans qui a récemment publié l'autobiographie Pas né pour ça (aux éditions Plon) n'était pas seul à Saint-Barthélemy, il a rejoint sa fille Isabelle Camus, l'épouse de Yannick Noah, et leur fils Joalukas sur leur catamaran amarré Quai du Gouverneur. Tous ont retrouvé Laeticia au cimetière et se sont recueillis sur la tombe de Johnny. Le fils d'Isabelle Camus et Yannick Noah, âgé de 13 ans, avait indiqué sa présence aux Antilles françaises sur sa page Instagram, sur laquelle il est très actif.