Laeticia Hallyday, ses 43 ans sans Johnny : Les mots poignants d'Hélène Darroze

Pour la toute première fois en vingt-trois ans, Laeticia Hallyday a fêté son anniversaire sans l'homme de sa vie, décédé en décembre dernier d'un cancer du poumon qui s'est généralisé. Malgré le terrible manque qu'elle continue de ressentir en son absence, la dernière épouse de Johnny Hallyday peut compter sur ses proches pour l'accompagner dans cette épreuve douloureuse, rendue plus pénible encore avec la guerre autour de l'héritage.

Amie fidèle de Laetitcia Hallyday, marraine de sa fille Joy (9 ans), Hélène Darroze a publié un message poignant sur sa page Instagram à l'occasion de ce 43e anniversaire si particulier. La chef étoilée, membre du jury de Top Chef (M6), sait combien ce 18 mars 2018 est difficile pour Laeticia. "Mon amie... te souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire, alors que le manque de ton homme est toujours plus douloureux et insurmontable, me semble bien vain... alors te dire qu'un an de plus, c'est un pas en avant dans le temps qui seul rendra ce manque un peu plus supportable...", débute-t-elle son message. Mais malgré ces heures sombres, Hélène Darroze entrevoit la lumière, de l'espoir et de la vie apportés par Jade et Joy, les deux filles de Laeticia et Johnny Hallyday. "Et te parler aussi de l'amour de ces deux merveilleuses petites filles qui j'en suis sûre auront essayé aujourd'hui d'apporter un peu de légèreté à une journée bien difficile pour leur maman...", poursuit la chef qui ne cesse de défendre son amie quand celle-ci est attaquée de toutes parts. "Un jour, tu verras, un jour qu'il te semble impossible d'atteindre, si c'est pas le bonheur ça y ressemblera...", conclut Hélène Darroze, très poétique.