Laeticia Hallyday épouse vénale ? Hélène Darroze, à ses côtés, réagit

Comme si la perte de l'homme de sa vie ne suffisait pas, Laeticia Hallyday se trouve embourbée dans une guerre familiale depuis que Laura Smet a annoncé vouloir contester le testament de son père Johnny Hallyday, soutenue par son frère David Hallyday. Décédé en décembre 2017 d'un cancer du poumon, l'icône du rock français n'a rien laissé à ses deux grands enfants, se focalisant sur l'avenir ses deux plus jeunes filles Jade (13 ans) et Joy (8 ans) et faisant de Laeticia la seule bénéficiaire de son testament.

Attaquée de toutes parts, isolée, Laeticia Hallyday a quitté Los Angeles le week-end dernier pour retrouver sa plus fidèle et proche amie, qui n'est autre que la marraine de sa petite Joy : Hélène Darroze. Alors que la chef étoilée se trouve auprès de Laeticia Hallyday à New York ("un voyage au milieu de leurs deux lieux d'habitation prévu depuis très longtemps", dixit Hélène Darroze), elle a accordé une interview à Marc-Olivier Fogiel, entretien téléphonique diffusé ce lundi 19 février dans RTL soir.

C'est une femme en deuil depuis deux mois

Tandis que Marc-Olivier Fogiel a débuté la séquence en demandant des nouvelles sur l'état de Laeticia Hallyday, Hélène Darroze s'est voulue rassurante. Elle "est très digne et courageuse", a-t-elle indiqué, bien que le poids de la disparition de Johnny Hallyday soit toujours aussi lourd à porter. "Laeticia, c'est une femme en deuil depuis deux mois, et vous pouvez bien vous imaginer qu'il y a des hauts et des bas parce que le manque de son mari il est là, tous les jours à chaque instant, et il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres", a-t-elle ajouté.

Direct dans ses questions, Marc-Olivier Fogiel y est allé franchement en évoquant les critiques auxquelles Laeticia Hallyday se trouve confrontée. Le journaliste de RTL n'a ainsi pas hésité à savoir si la dernière épouse du Taulier n'est pas passée du statut de femme héroïque, forte face à la mort de son mari, à celui de femme "vénale". Toujours très calme dans ses réponses, Hélène Darroze a tenu à rappeler que la seule priorité de son amie restait ses deux filles et qu'elle luttait depuis plus d'un an contre la maladie aux côtés de son mari Johnny Hallyday.

Les relations ont toujours été au beau fixe

Quant à savoir quelles étaient les relations de Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, Hélène Darroze dément toute animosité avant la mort du Taulier. "Les relations ont toujours été au beau fixe", a soutenu Hélène Darroze, certifiant avoir vu Laeticia Hallyday "très proche de Laura dans des moments difficiles". David Hallyday, lui, était "plus indépendant". Pudique et très souffrant lors des tout derniers jours précédant son décès, le chanteur ne voulait que sa femme auprès de lui et pas celle de ses enfants.

Alors que la maman de Jade et Joy est également accusée d'avoir voulu faire le vide autour de son mari, sa fidèle alliée a catégoriquement démenti : "Ce n'est pas la vie de famille que j'ai connue." "Très choquée, très peinée, très surprise" face aux attaques de Laura Smet et David Hallyday, Hélène Darroze leur a reproché leurs démarches officielles et exposées. "Je regrette juste avant que tout cela éclate qu'il n'y ait pas eu des échanges des rencontres, je trouve que le silence qui s'est instauré, c'est en parlant et en communiquant qu'on résout les problèmes, ce n'est pas par voie de presse", a-t-elle déclaré. Pour elle, il ne fait aucun doute que "la communication va reprendre..." "Il y avait une affection, des échanges que moi je ne peux pas oublier, que je ne peux pas nier et je ne peux pas croire que les insultes presque racistes dont font l'objet ses deux petites filles n'affectent pas aujourd'hui un grand frère et une grande soeur", a-t-elle partagé.

Dans cette guerre de famille, et pour surmonter tant bien que mal la douleur de la mort de son mari, Laeticia Hallyday puise sa force auprès de ses filles, que leur père voulait plus que tout protéger, sans moins aimer ses plus deux plus grands pour autant. "Johnny aimait ses enfants et je l'ai toujours vu être là quand les grands en ont eu besoin, dit-elle, et ... bien sûr que c'était une préoccupation pour lui de faire que ses petites filles ne manquent de rien, grandissent et aient une éducation... Il aimait ses enfants énormément, ses quatre enfants, et c'est vrai que l'avenir de Jade et Joy le préoccupait beaucoup parce qu'il allait passer moins de temps avec elles..."