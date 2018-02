Héritage de Johnny Hallyday : Isolée et dénigrée, Laeticia a quitté Los Angeles

Laeticia Hallyday a quitté Los Angeles. Selon les informations de BFMTV, l'épouse de Johnny Hallyday a été vue samedi 17 février 2018 à l'aéroport de Los Angeles en compagnie de ses deux filles, Jade (13 ans) et Joy (8 ans). Isolée dans la guerre qui l'oppose actuellement à ses beaux-enfants Laura Smet et David Hallyday autour de la succession du chanteur (le testament les déshériteraient au seul profit de Laeticia et ses filles, même si d'importantes donations ont été faites par le passé), la veuve du rockeur aurait décidé de trouver du réconfort à Londres auprès de sa plus proche amie, la chef étoilée Hélène Darroze (qui possède un restaurant dans la capitale anglaise en plus d'un deuxième à Paris), pour quelques jours de vacances en cette période de pause scolaire.

Face à l'opinion publique

Ces derniers jours, les soutiens de Laeticia Hallyday (qui compte notamment dans son entourage proche Marie Poniatowksi et son époux Pierre Rambaldi, Luana Belmondo et Jean Reno, la marraine et le parrain de Jade, Jean-Claude Darmon et Hélène Darroze, le parrain et la marraine de Joy, ou encore Jean-François Piège et son épouse Elodie) se sont faits discrets, car il est très difficile pour eux de communiquer sans prendre position... justement. Les décisions qui ont été prises par testament sont celles de Johnny Hallyday et de Johnny Hallyday uniquement ; or, il a donné ses raisons...

Sylvie Vartan et Eddy Mitchell, eux, ont publiquement pris position pour soutenir David Hallyday et Laura Smet. Preuve que la situation est délicate et qu'il est difficile de prendre parti dans cette affaire familiale complexe, Line Renaud n'a pas souhaité choisir son camp. "Une histoire de famille doit rester en famille. C'est terrible. Ces choses-là auraient dû se régler en famille. (...) Je pense que cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny de voir cela", a déclaré dimanche 18 février la marraine de coeur du regretté artiste dans les pages du Parisien.

Toujours dans le but de protéger ses filles, Laeticia Hallyday aurait donc choisi de se rendre au Royaume-Uni pour se ressourcer loin de la folie médiatique. "A Paris, ce serait plus compliqué. Aujourd'hui, elle a l'opinion publique contre elle depuis le début de la semaine. Elle passe pour la 'méchante', celle qui a mis la main sur l'empire Hallyday", a déclaré à l'antenne Candice Mahout, chef du service culture de BFMTV.

Deux actions en justice

Après avoir intenté une première action en justice pour contester le testament de leur père, Laura Smet et David Hallyday ont annoncé ce week-end qu'ils lançaient également une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume du rockeur, ainsi que le gel de son patrimoine. Dans un communiqué, la fille de Nathalie Baye affirmait que Laeticia Hallyday lui avait "sèchement opposé une fin de non-recevoir à sa demande de communication amiable", la poussant à agir ainsi devant la justice. Ceci s'explique par le fait que Laeticia Hallyday, directrice artistique de son époux depuis 2011, a été désignée comme seule bénéficiaire du trust dans lequel sont placés les droits artistiques de Johnny Hallyday, ce que contestent aujourd'hui les enfants aînés du rockeur. La bataille s'annonce longue et difficile.