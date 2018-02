Héritage de Johnny Hallyday : Eddy Mitchell soutient sa filleule Laura Smet

Dans le terrible conflit qui l'oppose à sa belle-mère Laeticia Hallyday autour de la succession de son père Johnny (disparu le 5 décembre 2017), Laura Smet peut compter sur un soutien de taille en la personne d'Eddy Mitchell.

Ami de longue date du Taulier avec lequel il avait assuré l'été dernier l'ultime tournée des Vieilles Canailles en compagnie de leur acolyte Jacques Dutronc, le chanteur de 75 ans s'est exprimé vendredi 16 février 2018 au sujet de la dispute qui déchire depuis une semaine le clan Hallyday. "Je ne comprends pas que l'on puisse déshériter ses enfants. Etant le parrain de Laura, il est normal que je la soutienne", a-t-il déclaré dans un communiqué transmis à l'AFP par son attachée de presse. Johnny Hallyday était quant à lui le parrain de Pamela Moine (née en 1982), fille cadette d'Eddy Mitchell.

Contactée le même jour par BFM TV, Régine a également réagi à l'affaire, soutenant publiquement Laura Smet et David Hallyday. "Je suis étonnée que Johnny puisse faire une chose pareille parce que c'est un homme d'une grande intelligence, d'une grande bonté. J'ai vu naître David, je connais Laura et ce ne sont pas des enfants avides. Pendant longtemps ils n'ont pas vu leur père, je pense que ce n'est pas naturel de la part de Johnny. Je trouve tout à fait normal qu'ils défendent d'abord le souvenir de leur père, et quand on fait un testament on le fait aussi en faveur de ses enfants. A moins d'être sous influence. (...) Je dis que ça ne ressemble pas à Johnny", a-t-elle déclaré.

1ère Assignation devant le TGI de Nanterre

Laeticia Hallyday a elle aussi reçu le soutien de ses plus proches amis, même si le contexte reste très difficile pour demander leur avis à Jean Reno - parrain de Jade - ou à d'autres amis dont la parole porterait.

Des documents produits jeudi 15 février par RTL et Le Point ont fait état de donations du chanteur à ses deux aînés, Laura Smet (34 ans, fille de Nathalie Baye) et David Hallyday (51 ans, fils de Sylvie Vartan), ainsi que d'un versement mensuel à sa fille, raison pour laquelle il les aurait délibérément écartés de son héritage au profit de son épouse Laeticia Hallyday et de leurs deux filles Jade et Joy. Laura Smet a fait une assignation en début de semaine devant le TGI de Nanterre, comme elle l'avait annoncé, pour contester le testament de son père. Elle estime, avec son frère (co-demandeur dans la procédure), avoir été déshéritée au profit de la veuve de Johnny. Or, le dernier testament de Johnny Hallyday a été rédigé en vertu de la loi californienne, devant un notaire américain et dûment enregistré. Dans ce dernier testament il apporte en pièces jointes les preuves des donations à ses deux premiers enfants, pour un montant de plus ou moins 13 millions d'euros... Johnny Hallyday était résident américain depuis plusieurs années à Los Angeles avec Laeticia et leurs filles Jade (13 ans) et Joy (9 ans). Et contrairement à la loi française, qui ne permet pas de déshériter ses enfants, la loi californienne l'autorise.

Alors que des chiffes non vérifiés circulent - on parle de 100 millions d'euros ! -, ce serait d'après nos informations une somme avoisinant plutôt 20 à 30 millions d'euros que représenterait cet héritage... abstraction faite des dettes - estimées vendredi à 10 millions d'euros par Jean-Alphonse Richard au micro de RTL dans 3 minutes pour comprendre.

Cette bataille à propos de l'héritage a fait éclater au grand jour les tensions au sein de la famille Hallyday, loin de l'union sacrée affichée lors des funérailles du rockeur le 9 décembre dernier à Paris.